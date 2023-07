Meerestemperatur beträgt 38,44 Grad: Florida Keys in Gefahr

Alarmstufe Rot in den Gewässern rund um die Florida Keys: Die Meerestemperatur zeigt beängstigende 38,44 Grad Celsius an, was dem Niveau eines heißen Bades entspricht.

Normalerweise bewegen sich die Wassertemperaturen in dieser Region für diese Jahreszeit zwischen 23 und 31 Grad Celsius, so die amerikanische Behörde für Ozeane und Atmosphäre (NOAA).

Extreme Wetterereignisse nehmen weltweit zu und ihre Intensität steigt – in den Ozeanen ebenso wie an Land. Dies ist kein Zufall, sondern ein alarmierendes Indiz für die vom Menschen verursachten Klimaveränderungen. Die Weltorganisation für Meteorologie schlägt Alarm: Meerestemperaturen, wie sie derzeit in Südflorida gemessen werden, können für das marine Leben tödlich sein und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die gesamten marinen Ökosysteme dar.

Die Konsequenzen sind weitreichend und betreffen nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, sondern könnten auch unsere Nahrungskette und damit unsere Lebensgrundlage beeinflussen.

Die NOAA hat auch auf ein weiteres, hochbrisantes Risiko aufmerksam gemacht: Das wärmer werdende Wasser rund um Florida könnte zur Verstärkung tropischer Stürme und Hurrikane führen, da diese über wärmerem Wasser mehr Energie aufbauen können. Besonders besorgniserregend sind auch die Auswirkungen der steigenden Temperaturen auf die Korallenriffe, die unter extremem Druck stehen.

Es ist eine dringende Mahnung, dass der Klimawandel eine akute Bedrohung für unsere Welt und uns alle darstellt.