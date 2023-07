Drogen im Meer: Haie auf Koks?

Der US-Bundesstaat Florida ist weltweit bekannt für seine vielfältigen Touristenziele und Aktivitäten. Doch nicht nur die menschlichen Besucher sind an Floridas Küsten präsent: Der Sunshine State ist auch Heimat für eine Vielzahl von marinem Leben, darunter eine beträchtliche Population von Haien. Allerdings haben Forscher in jüngster Zeit ein merkwürdiges Verhalten bei diesen Meeresräubern festgestellt.

Diese Haie haben jedoch in jüngster Zeit durch ihr merkwürdig aggressives Verhalten Aufmerksamkeit erregt, insbesondere in den Gewässern um die Florida Keys, eine Kette von Koralleninseln.

Eine Theorie, die Wissenschaftler nun verfolgen, ist, dass diese Haie möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stehen, insbesondere Kokain. Dies mag auf den ersten Blick absurd klingen, aber es hat einen beunruhigenden Hintergrund.

Jedes Jahr beschlagnahmt die US-Küstenwache unzählige Päckchen mit Drogen, die im Wert von mehreren Millionen Euro sind. Diese Drogen werden oft von Schmugglern ins Meer geworfen, in der Hoffnung, dass sie durch die Flut an Land kommen. Es ist durchaus möglich, dass Haie und andere Meerestiere in Kontakt mit diesen Substanzen kommen und dadurch ihr Verhalten beeinflusst wird.

Drogen-Experiment

Um diese Theorie zu testen, haben Forscher Experimente mit Attrappen von Kokainpäckchen durchgeführt. Sie beobachteten, wie die Haie sich auf die Attrappen stürzten, hineinbissen oder mit ihnen davon schwammen, was darauf hindeuten könnte, dass sie bereits in der Vergangenheit Kontakt mit solchen Substanzen hatten.

Natürlich ist mehr Forschung notwendig, um diese Theorie zu bestätigen. Es stellt sich die Frage, wie häufig und in welchem Ausmaß Haie und andere Meereslebewesen tatsächlich mit Drogen in Kontakt kommen.

Aber die möglichen Auswirkungen dieser ungewöhnlichen Drogenbelastung für das Meeresleben sind bedenklich. Neben illegalen Drogen gelangen auch Chemikalien und Pharmazeutika immer öfter ins Meer und werden unabsichtlich oder zwangsläufig auch von den Ozeanbewohnern aufgenommen. Dies ist ein weiteres Problem, das dringend angegangen werden muss, um das empfindliche Ökosystem unserer Meere zu schützen.