Love is in the Air: Was läuft da zwischen Džejla Ramović und dem ESC-Star?

Dzejla Ramovic hält ihr Liebesleben privat – doch jetzt gibt es Gerüchte um einen slowenischen Musiker

Die ehemalige „Zvezde Granda“ (Talentshow im Balkanraum)-Gewinnerin Džejla Ramović gehört zu jenen Künstlerinnen, die ihr Privatleben bewusst aus dem Rampenlicht heraushalten. Trotz ihrer Bemühungen, Liebesbeziehungen nicht öffentlich zu machen, kursieren nun hartnäckige Spekulationen um die junge Sängerin. Regionale Medien bringen sie aktuell mit Bojan Cvjeticanin in Verbindung, dem charismatischen Frontmann der slowenischen Band Joker Out.

Gemeinsame Sichtungen

Wie die Zeitung „Alo“ berichtet, wurden die beiden bereits mehrfach gemeinsam gesichtet – unter anderem Ende April beim Konzert des US-Superstars Billie Eilish in Kopenhagen. Der slowenische Musiker mit bosnischen Wurzeln soll angeblich auch bei einem von Dzejlas Auftritten im Publikum gesessen haben. Besonders auffällig: Cvjeticanin taucht sogar im Musikvideo zu ihrem neuesten Song auf.

Die Spekulationen haben sich in den sozialen Medien bereits verselbständigt. TikTok-Videos mit dem Hashtag #dzejlaramovicibojan haben seit Ende März 2025 über 100.000 Aufrufe erreicht. Besonders ein Video vom 1. Mai mit dem Titel „Tajna Veza Džejle Ramović i Bojana Cvjetićanina“ (Geheime Beziehung zwischen Džejla Ramović und Bojan Cvjetićanin) wird von Fans häufig geteilt. Anfang Mai wurden die beiden laut Medienberichten erneut gemeinsam bei einem Event gesehen, was die Gerüchte weiter anheizt.

Eurovision-Fans dürfte der Sänger bestens bekannt sein – seine Pop-Rock-Band Joker Out vertrat Slowenien beim Song Contest 2023 in Liverpool, wo sie mit dem Titel „Carpe Diem“ den 21. Platz im Finale belegten. Cvjeticanin wurde 1999 in Ljubljana geboren. Seine Eltern Branko und Snezana Cvjeticanin, beide Ärzte, sind serbischer Abstammung. Seine Mutter stammt teils aus Banja Luka in Bosnien, teils aus Lebane, während sein Vater aus Licko Petrovo Selo kommt und zusätzlich kroatische sowie slowenische Wurzeln hat.

Die Familie siedelte während der Kriegsjahre in den 1990ern nach Slowenien über. Neben Bojan gehört auch seine Schwester Tijana zur Familie.

