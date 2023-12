Luka Doncic: Welche überraschende Karriere er nach NBA plant!

Luka Doncic, der NBA-Star, der kürzlich die 10.000-Punkte-Marke überschritten hat, überrascht mit unerwarteten Zukunftsplänen. Statt sich auf Rekorde zu konzentrieren, plant er, seine Karriere nach dem Basketball auf einem Bauernhof in seiner Heimat Slowenien zu verbringen.

Luka Doncic, der junge Basketballstar, der kürzlich die beeindruckende Marke von 10.000 Punkten in der NBA überschritten hat, hat eine überraschende Vision für seine Zukunft. Anstatt sich auf die Langlebigkeit seiner Karriere zu konzentrieren, wie es viele seiner Kollegen tun, hat Dončić einen anderen Ansatz.

„Ich denke nicht an Rekorde, ich denke nur an die Gegenwart. Ich habe kein besonderes Ziel, ich werde spielen, solange mein Körper mithält“, sagte Doncic, der kürzlich einen Vertrag über 215 Millionen Dollar unterzeichnet hat.

Seine Aussage zeigt eine bemerkenswerte Haltung gegenüber seiner Karriere und dem Leben im Allgemeinen. Anstatt sich auf die Zukunft zu konzentrieren, lebt Doncic „im Hier und Jetzt“. Doch das bedeutet nicht, dass er keine Pläne für die Zeit nach dem Basketball hat.

„Wo werde ich in 20 Jahren sein? Ich werde auf meiner Farm in Slowenien sein“, offenbarte Doncic. Ein unerwarteter Karrierewechsel, der viele überrascht hat. Doch Doncic scheint fest entschlossen zu sein, seine Pläne in die Tat umzusetzen.

„Er behauptet, sein nächster Beruf werde Landwirt sein“, sagte Doncic. Ein deutliches Zeichen dafür, dass er es ernst meint mit seinem Wunsch, Landwirt zu werden.