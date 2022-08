Mädchen aus Bosnien spielt in der Amazon-Serie „Romancero”

Die 14-jährige Elena Matic aus Derventa in Bosnien und Herzegowina steht an der Schwelle zu einer internationalen Schauspielkarriere: das junge Talent spielt eine der Hauptrollen in der neuen Amazon-Serie „Romancero” der spanischen Mediengruppe „Media pro”.

Elena wurde beim Casting, bei dem über 300 Schauspielerinnen aus ganz Europa antraten, für die Rolle ausgewählt. Sie überzeugte die Jury mit Intelligenz, Fleiß und Talent.

Die 14-Jährige, die bereits in den Kurzfilmem „Die Chinesische Mauer“ („Kineski zid”) der Regisseurin Aleksandra Odic und “Bon voyage” von Sinisa Galic spielte, wird bei den Dreharbeiten vom 1. Oktober 2022 bis 18. Jänner 2023 in Spanien gebraucht. Während dieser Zeit wird sie von einem englisch- und spanischsprachigen Schauspiel-Trainer betreut und bekommt einen Lernpädagogen zur Seite gestellt, damit sie ihre schulischen Leistungen an der Grundschule „19. April“ in Derventa planmäßig erbringen kann.

In dem actionreichen Horror-Thriller „Romancero“ spielt Elena die Roller der zurückgewisenen Teenagerin Cornelia.