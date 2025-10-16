Mäuse-Alarm in Asia-Lokal: Behörde entdeckt illegale Teigtascherl-Fabrik (FOTOS)

Mäusebefall und illegale Produktion: Behörden schlossen in Wien einen Betrieb, der heimlich Teigtascherl unter katastrophalen Hygienebedingungen herstellte.

Bei einer behördlichen Kontrolle in Wien wurde ein Betrieb mit erheblichem Mäusebefall entdeckt und umgehend geschlossen. Die Überprüfung erfolgte auf Initiative der Landespolizeidirektion Wien und stand unter der Federführung der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Die Inspektoren stießen vor Ort auf gravierende hygienische Mängel, darunter eine massive Schädlingsproblematik. Gleichzeitig entdeckten sie eine nicht genehmigte Produktionsstätte für Teigtascherl, die ohne erforderliche bau- und gewerberechtliche Bewilligungen betrieben wurde.

Illegale Baumaßnahmen

Zusätzlich stellten die Behördenvertreter fest, dass der Betreiber eigenmächtig und ohne Genehmigung bauliche Veränderungen an der Raumaufteilung des Lokals vorgenommen hatte. Die zuständigen Stellen ordneten daraufhin einen behördlichen Rückbau an.

Aufgrund der Vielzahl an Verstößen wurden mehrere Anzeigen erstattet – sowohl nach der Gewerbe- und Bauordnung als auch wegen der Nichteinhaltung grundlegender Hygienevorschriften.