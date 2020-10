Magenta: Komplett-Service direkt bei Ihnen zu Hause

Wir sprachen mit Karl Gapmann, Magenta-Vertriebsleiter Door-2-Door, und Dejan Marić, Berater für das Magenta & MTEL-Paket, über die Vorteile von Services zu Hause und das einmalige Angebot für ex-Yu-Kunden.

KOSMO: Was versteht man unter dem Begriff „Door-2-Door” (D2D)?

Dejan Marić: Das ist ganz einfach erklärt. Wenn ein Kunde den Wunsch hat, schnell einen Internet- bzw. Fernsehzugang zu bekommen, dann kann er bei uns anrufen und ein Door-2-Door-Kundenberater kommt direkt zu ihm nach Hause. Nach einer ausführlichen Beratung kann der Kunden auch gleich den Vertrag unterschreiben und das Anliegen wird schnell erledigt. Binnen ein paar Stunden ist der Zugang eingerichtet. Für den späteren Verlauf ist unsere Servicenummer 24 Stunden erreichbar. Hierbei handelt es sich um unser Alleinstellungsmerkmal, unser einzigartiges Angebot, welches nur Magenta in Wien bzw. Österreich anbietet. Nirgendwo sonst bekommt man kurz nach dem Anruf auf Wunsch bereits einen Hausbesuch von einem Kundenberater.

Welche Vorteile gibt es gegenüber dem klassischen Kauf im Shop?

Karl Gapmann: Wir sind sehr schnell beim Kunden. Wir betreuen österreichweit 110 Außendienstmitarbeiter und können unter anderem auch deswegen das direkte Service, eine flexible Terminvereinbarung ohne Wartezeit, auch am Wochenende und an Feiertagen, anbieten. Einen weiteren wichtigen Vorteil bringt Door-2-Door bei Umzügen. Wenn der Kunde von Punkt A nach Punkt B übersiedelt, ruft er einfach seinen Kundenberater an und dieser erledigt dann alles. Das ist für den Kunden die günstigste, einfachste und schnellste Variante. Wir bemühen uns, dass alles so schnell wie möglich installiert wird.

Bieten Sie Ihr Service auch in bosnischer/kroatischer/serbischer Sprache an?

Karl Gapmann: Wir sind mehrsprachig. Wir haben viele Herkunftsländer im Team vertreten. Wenn jemand in seiner Landessprache einen Beratungstermin führen möchte, dann wird er an einen Kollegen weitergeleitet, der diese spricht.

Magenta und MTEL haben seit kurzem ein Angebot speziell für die ex-Yu-Community geschnürt. Kann man das Paket auch via D2D bestellen?

Dejan Marić: Sagen wir, ein Kunde möchte MTEL TV zu Hause verwenden. Dafür benötigt er einen Internetzugang. Wenn er einen Internetvertrag bei Magenta abschließt, dann bekommt er das ganze Paket, also Internet und MTEL TV, um 36 Euro pro Monat. Das ist eindeutig die günstigste Option am Markt und ein exklusives Angebot, welches nur in Kombination mit Magenta und MTEL verfügbar ist. Zurzeit gibt es auch das Angebot, dass man drei Monate gratis Magenta-Internet bekommt, wenn man zu diesem Paket einen Vertrag abschließt. Man zahlt dann also drei Monate lang nur MTEL TV in der Höhe von 6 Euro pro Monat und erst ab dem vierten Monat den vollen Preis von 36 Euro.

Kann man als Magenta-Kunde nur MTEL TV um 6 EUR monatlich dazubuchen?

Dejan Marić: Wenn ein Kunde bereits Internet bei Magenta hat und MTEL TV möchte, dann geht das schon, jedoch muss dafür in einen höheren Tarif gewechselt werden.

KONTAKT

Bei Fragen zu Magenta-Internet oder MTEL-TV kontaktieren Sie Herrn Dejan Marić: 0676 440 7177