Wiener Linien starten mit Gratisimpfung in Straßenbahn

Die Stadt Wien startete mit Oktober eine Gratis-Impfaktion bei der in verschiedenen Impfzentren, bei niedergelassenen Ärzten und in der „Impfbim“ gegen die Grippe immunisiert wird.

„Es gibt einen Rekord bei den Buchungen. Der Oktober ist schon ziemlich ausgebucht“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und erklärte, dass bald auch die November-Termine freigeschalten werden würden. Die Freischaltung der Slots soll schrittweise passieren, damit auch die Impfdosen sukzessive geliefert werden.

Der Höhepunkt der Grippewelle wird im Jänner und Februar erwartet, daher sei bis dahin noch genügend Zeit sich impfen zu lassen. Pro Tag sollen 3.000 Menschen geimpft werden, der Fokus dabei soll vor allem auf den Risikogruppen liegen. Das Ziel dabei: Die Impfrate soll um das Dreifache erhöht werden. Dies sei besonders zur aktuellen Coronavirus-Pandemie wichtig, da damit die Ressourcen in den Spitälern entlastet werden können, so das Büro des Gesundheitsstadtrates gegenüber „wienORF“.

Wer sich immunisieren lassen möchte, kann dies in 34 Impfstraßen in den Bezirken 2, 3, 12, 15, 18, 21 und 22 machen und dazu auch in den Impfzentren der Österreichischen Gesundheitskasse im 3., 12., 10., und 21., Bezirk. Eine Influenza-Impfung ist nun auch in der Straßenbahn möglich und verläuft nach Terminvergabe. Sechs Wochen lang macht diese jeweils eine Woche an den Stationen Karlsplatz, Schwedenplatz, Belvedere, Kennedybrücke, Westbahnhof und Schottenring als mobile Impfstation halt. Zur Aktion sind die E-Card und ein Lichtbildausweis mitzubringen.

Für alle mit Bedenken findet Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beruhigende Worte: „Die Bim steht beim Impfen.“