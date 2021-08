“Mama, ich schlafe heute bei einer Freundin!”

Unsere Bloggerin Jelena hat mal wieder zugeschlagen…Diesmal geht es um die aufgezwungene Heimlichtuerei, der sich viele junge Jugo-Paare aufgrund ihrer außerordentlich konservativen Erziehung ausgesetzt sehen…

Ich thematisiere heute etwas, das vermutlich jedem bekannt vorkommt, der in einem derart konservativen Ex-Yu-Haushalt aufwuchs, wie einige meiner Freunde und meine Wenigkeit. Die Heimlichtuerei, der sich so gut wie alle jungen Jugo-Paare unterziehen müssen, ist in unserer Community ein ernstzunehmendes Problem. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass schon die eine oder andere zum Scheitern verurteilte Ehe das Resultat derartiger Erziehungsmethoden war.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Diesem Problem liegt in erster Linie die Scheinheiligkeit der Jugo-Eltern zugrunde. Ihnen ist fast schon auf eine krankhafte Weise wichtig, was andere von ihnen und ihrer Familie denken und halten. Der Schein der perfekten und unberührten Familie muss aufrecht erhalten werden – komme was wolle. Daher pflegen sie auch insbesondere ihren Töchtern gegenüber übertrieben strenge Erziehungsmethoden.

Beim Freund übernachten, mit ihm auf Urlaub fahren oder gar vor der Hochzeit mit ihm zusammenziehen? All das ist für viele der konservativen Erziehungsberechtigten undenkbar. Und so kommt es auch, dass eine Vielzahl der Jugendlichen den heimlichen Weg wählt und beispielsweise vorgibt, bei einer Freundin zu übernachten, obwohl sie in Wahrheit etwas – für unsere österreichischen Freunde – normales tun, nämlich beim eigenen Freund schlafen.

