Mann bedrohte Passanten mit Messer und attackierte Müllabfuhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Vorfall am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten, der die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Innerhalb weniger Minuten gingen zwei Notrufe ein, die von einem Mann berichteten, der mit einem Messer Passanten bedrohte und auf Fahrzeuge einschlug.

Bedrohung gegen Passanten

Ein Fußgänger setzte den ersten Notruf ab. Ein ihm unbekannter Mann hatte ihn im Bereich des Marktes angesprochen und mit einem Messer bedroht. Dem Betroffenen gelang es, zu fliehen und die Polizei zu alarmieren.

Angriff auf die Müllabfuhr

Kurz darauf informierten auch die Mitarbeiter der MA 48 die Einsatzkräfte. Der gleiche Mann hatte mit der Faust auf ihr Müllfahrzeug eingeschlagen und laut geschrien. Danach ging er auf einen nahegelegenen Lieferwagen zu, gegen den er ebenfalls schlug, und bedrohte dessen Fahrer mit dem Messer.

Die Beamten der Polizei Favoriten reagierten prompt auf die Vorfälle und konnten den mutmaßlichen Täter noch am Tatort festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Österreicher. Die Polizei beschlagnahmte das Messer, das als Tatwaffe gilt. Der Mann wird wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Drohung sowie des unbefugten Führens einer Waffe in einer Waffenverbotszone angezeigt. Bislang konnte er noch nicht vernommen werden.