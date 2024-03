Mann bittet Mönch um Lottozahlen – nach der Ziehung eskaliert es (VIDEO)

In Thailand, wo legale Glücksspiele eher Mangelware sind, setzte ein Mann sein Glück auf die Vorhersagen eines Mönchs und landete in einer hitzigen Konfrontation. Die Hoffnung auf einen Lottogewinn führte zu einer Eskalation.

Ein thailändischer Mann, dessen Identität bisher unbekannt ist, vertraute wochenlang auf die Vorhersagen eines Mönchs, in der Hoffnung, den Jackpot der staatlichen Lotterie zu knacken. Dieser hatte ihm angeblich versichert, dass die Zahlen sicher gewinnen würden. Laut Berichten des News-Portals Gutzy Asia kaufte der Mann jede Woche ein Los mit den vom Mönch prophezeiten Zahlen. Doch das Glück blieb aus, die Zahlen stimmten nicht, und der Mann verlor eine beträchtliche Summe Geld.

Die Frustration über den ausbleibenden Gewinn entlud sich in einer hitzigen Auseinandersetzung in einer Tempelanlage, die auf Video festgehalten und auf Facebook geteilt wurde. In dem Video ist zu sehen, wie der Mann den Mönch gegen einen Tisch schubst und auf ihn einschlägt. Die Aufnahme endet abrupt, als Passanten versuchen, dazwischen zu gehen. Wie die Auseinandersetzung endete, bleibt unklar.

Zahlreiche Kommentare

Das Video ging viral und löste eine Welle von Kommentaren aus. Ein Facebook-Nutzer schrieb: „Es sei „dumm“ zu glauben, die Vorhersage der Lotto-Zahlen könne tatsächlich eintreffen“. Ein anderer meinte: „Es ist deine eigene Schuld, dass du an den Zauberer glaubst“.

In Thailand sind viele Formen des Glücksspiels, einschließlich Casinos, illegal. Lediglich Pferdewetten und die staatliche Lotterie sind erlaubt, wie der Reiseveranstalter TTG Asia berichtet. Die Thai Government Lottery wird nur zweimal im Monat ausgelost, im Gegensatz zu anderen Lottospielen wie Lotto 6aus49 oder Eurojackpot.

Dieser Vorfall ist nicht der einzige Fall, in dem ein Lottogewinn zum Albtraum wurde. Erst kürzlich verpasste ein Gewinner des 33-Millionen-Jackpots seinen Gewinn aufgrund einer verpassten Frist. In Österreich hingegen wurde der Rekord für den größten Lottogewinn geknackt.

Trotz der Faszination, die das Glücksspiel auf viele Menschen ausübt, birgt es auch Gefahren. Es kann süchtig machen und finanzielle Probleme verursachen. Betroffene finden Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es ist wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein und verantwortungsvoll zu spielen.