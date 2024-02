Mann bricht in Haus ein, um Kuchen zu essen 

In der norddeutschen Stadt Rendsburg wurde ein Einbruch der ungewöhnlichen Art verzeichnet. Der Täter hatte es nicht auf Wertgegenstände abgesehen, sondern auf eine Topfentorte in der Küche des Hauses.

Ein ungewöhnlicher Einbruch ereignete sich am vergangenen Samstagabend in Rendsburg, Norddeutschland. Der Täter hatte es nicht auf Geld oder Schmuck abgesehen, sondern auf eine Topfentorte, die in der Küche des Hauses lag.

Nachdem er sich Zutritt zum Haus verschafft hatte, setzte sich der Unbekannte sofort an den Küchentisch, um das gestohlene Stück Topfentorte zu genießen. Der Bewohner des Hauses, der sich zur Tatzeit im Wohnzimmer aufhielt, hörte Geräusche aus der Küche. Als er nachsah, fand er einen Fremden vor, der genüsslich in die Torte biss.

Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht, als er entdeckt wurde. Er entkam durch das Fenster und verschwand über das Dach des Hauses. Die alarmierte Polizei konnte trotz sofortiger Fahndung den Täter nicht ausfindig machen.

Bei der Durchsuchung des Hauses stellte sich heraus, dass nichts fehlte – außer dem teilweise gegessenen Stück Topfentorte. Ein Einbruch, der sicherlich in die Annalen der Polizei von Rendsburg eingehen wird.