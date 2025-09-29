Mann gewinnt 15,3 Millionen im Lotto – bemerkt es erst nach Monaten

Ein Lottospieler aus dem Rhein-Main-Gebiet entdeckte erst ein halbes Jahr nach der Ziehung seinen Millionengewinn. Die zusammengefaltete Spielquittung fand er zufällig in einer Übergangsjacke, wie Lotto Hessen in Wiesbaden bekannt gab.

Ironischerweise hatte er zuvor im Radio von einem nicht abgeholten Lottogewinn gehört und sich noch gewundert, wie jemand eine solche Summe vergessen könne. Als er später die Quittung in seiner Tasche fand, stellte sich heraus: Er selbst war der gesuchte Gewinner von 15,3 Millionen Euro.

Der Familienvater beschrieb seinen Schockmoment: „Als ich mit dem Handy die Zahlen verglich und die Gewinnsumme sah, war ich vollkommen geschockt.“ Bei der Samstagsziehung am 29. März hatte er mit sechs richtigen Zahlen plus Superzahl den Jackpot im Lotto 6aus49 geknackt, die wertvolle Quittung jedoch in seiner Jacke vergessen. Die Gewinnzahlen lauteten 18, 25, 31, 39, 46, 47 und die Superzahl 6.

Verzweifelte Suche

Lotto Hessen hatte Ende Mai sogar eine Plakataktion in den Verkaufsstellen gestartet, um auf den nicht eingelösten Gewinn aufmerksam zu machen. Der Mann erinnerte sich: „Wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen? Da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich der Gesuchte sein könnte.“

Dem Gewinner aus dem Hochtaunuskreis blieben noch zweieinhalb Jahre Zeit – denn laut Lotto Hessen verfallen Lottogewinne drei Jahre nach der Ziehung, falls sie nicht eingelöst werden.

Bescheidene Pläne

Mit seinem Gewinn von exakt 15.336.286,40 Euro plant der frischgebackene Millionär zunächst den Kauf einer neuen Wohnzimmercouch. Gemeinsam mit seiner Frau möchte er vor allem für die Zukunft der Kinder vorsorgen. Das Paar hat sich laut Lotto Hessen vorgenommen, niemanden sonst in ihr Glück einzuweihen.

Die Lottogesellschaft hatte bereits weitere Suchmaßnahmen geplant: „Eigentlich wollten wir in diesen Tagen erneut mit Plakaten und über die Medien nach Ihnen suchen.“