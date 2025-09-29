Dieses Lebensmittel kann Herzinfarkt-Risiko erhöhen!

Vom Knusperspaß zum Herzrisiko: Eine gefährliche Chemikalie in beliebten Lebensmitteln wie Chips und Pommes erhöht die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen dramatisch.

Bestimmte Lebensmittel können nachweislich das Herzinfarktrisiko steigern. Verantwortlich dafür ist Acrylamid (krebserregende Chemikalie) – eine Chemikalie, die während des Erhitzungsprozesses in stärkehaltigen Nahrungsmitteln entsteht. Besonders hohe Konzentrationen finden sich in frittierten oder gebratenen Kartoffelprodukten wie Chips, Pommes, Bratkartoffeln und Kroketten. Auch diverse Getreideprodukte – darunter Kekse, Toast, Knäckebrot und Frühstückscerealien – können erhebliche Mengen enthalten. Spanische Wissenschaftler haben in einer Meta-Analyse von 28 Studien mit über 100.000 Teilnehmern festgestellt, dass erhöhte Acrylamidwerte das Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 60 Prozent anheben können.

Acrylamid-Belastung

Experten raten daher, beispielsweise Pommes frites im Backofen bei maximal 180 Grad zuzubereiten. Laut Verbraucherzentrale ist Acrylamid auch in weiteren Produkten wie Kaffee, Nüssen und Lebkuchen nachweisbar. Eine durchschnittliche 200-Gramm-Packung Chips kann bis zu 150 Mikrogramm der Substanz enthalten. Die Spitzenwerte wurden allerdings in Kartoffelpuffern und Gemüsechips gemessen.

Die durchschnittliche tägliche Acrylamidaufnahme liegt zwischen 32,6 und 57 Mikrogramm, wobei bereits eine einzelne Toastscheibe etwa 4,8 Mikrogramm enthalten kann. Die Belastung schwankt je nach Zubereitungsart stark – besonders problematisch sind stark erhitzte und gebräunte Lebensmittel.

Gesundheitsrisiken

Das Bundesinstitut für Risikobewertung stellt einen speziellen Acrylamid-Rechner zur Verfügung, mit dem Verbraucher ihre tägliche Aufnahme dieser Chemikalie abschätzen können. Angesichts der gesundheitlichen Bedenken empfiehlt sich eine Reduzierung entsprechender Produkte im Speiseplan. In der Europäischen Union gilt seit 2017 eine Verordnung, die auf eine Verringerung der Acrylamidgehalte in Lebensmitteln abzielt.

Dass gewisse Nahrungsmittel der Gesundheit schaden können, ist längst bekannt. Dies betrifft vor allem hochverarbeitete Erzeugnisse und Fast-Food.

Der regelmäßige Verzehr solcher Produkte erhöht somit deutlich die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden.