Lebende Schaufensterpuppe: So raubte dieser Mann Geschäfte aus (VIDEO)

In einer ungewöhnlichen Art des Diebstahls täuschte ein Mann in Warschau das Ladenpersonal, indem er sich als Schaufensterpuppe tarnte. Nachdem er unentdeckt verschiedene Schmuckstücke entwendet hatte, wurde er jedoch schlussendlich vom Sicherheitspersonal geschnappt.

In einem kreativen Coup entpuppte sich ein Mann in Warschau als raffinierter Dieb. Er nutzte eine clevere Tarnung, indem er stundenlang regungslos in einem Schaufenster posierte und das Ladenpersonal glauben ließ, er sei nur eine weitere Schaufensterpuppe.

CCTV-Aufnahmen des Ladens zeigen, wie der Mann eine Pose einnahm und eine Tasche in einem Fenster des Geschäftes hielt, so die britische Zeitung The Sun. Seine Taktik schien zu funktionieren, da weder Personal noch Kunden etwas Ungewöhnliches bemerkten, als der Mann im Fenster stand und sich unter den anderen Schaufensterpuppen zu mischen versuchte.

Nachdem der Laden geschlossen hatte, wurde der Mann dabei gefilmt, wie er beiläufig durch die Abteilungen wanderte und Schmuck entwendete. Doch trotz der erfolgreichen Täuschung konnte der Mann letztendlich nicht entkommen. Das Sicherheitspersonal konnte ihn auf frischer Tat ertappen.

Der mutmaßliche Dieb wird auch beschuldigt, weitere identische Taten begangen zu haben. Nach Angaben der Polizei hatte er in einem anderen Einkaufszentrum spät in einem Restaurant gegessen und gewartet, bis das Geschäft schloss. Dann war er in ein Bekleidungsgeschäft eingedrungen und hatte „seine Kleidung gegen neue ausgetauscht“. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren.