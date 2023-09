Ungewöhnlicher Diebstahl in Split: Mann stiehlt Getränke und Kaffee im Wert von 4.303 Euro

In Split ereignete sich ein ungewöhnlicher Diebstahl, bei dem ein 47-jähriger Mann alkoholische Getränke und Kaffee im Wert von über vier Tausend Euro aus zwei Geschäften entwendete. Die Polizei konnte den Täter fassen und hat bereits einen Bericht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Die Polizei hat inzwischen einen detaillierten Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft eingereicht. Dieser Bericht dient als Ergänzung zu den bereits eingereichten Strafanzeigen gegen den 47-jährigen Mann.

