Mann lässt sich 217 Mal gegen Corona impfen!

Ein Mann, ein Phänomen: Mit mehr als 200 Covid-19-Impfungen hat er nicht nur Rekorde gebrochen, sondern auch die Wissenschaft verblüfft. Sein Immunsystem ist fitter als das der meisten Menschen mit nur drei Impfungen.

Die Anzahl der empfohlenen Covid-19-Impfungen variiert je nach Gesundheitszustand und Alter. Das Nationale Impfgremium (NIG) rät gesunden Erwachsenen bis 59 Jahren zu einer Basisimmunität aus drei Impfungen oder Infektionen. Für Menschen ab 60 Jahren und Risikogruppen wird zusätzlich eine jährliche Auffrischung empfohlen. Doch was passiert, wenn man diese Empfehlungen weit übertrifft?

Die Antwort liefert ein Mann, der sich aus persönlichen Gründen sage und schreibe 217 Mal gegen Corona impfen ließ. Deutsche Wissenschaftler wurden durch Zeitungsberichte auf ihn aufmerksam. Kilian Schober vom Lehrstuhl für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie bestätigte offiziell 134 Impfungen. Der Viel-Impfer erhielt acht verschiedene Vakzine, darunter auch unterschiedliche mRNA-Impfstoffe. Seine Beweggründe für die zahlreichen Immunisierungen bleiben allerdings im Dunkeln.

Die Forschenden der Universität und des Uniklinikums Erlangen untersuchten Blutproben des Viel-Impfers aus verschiedenen Jahren. Sie stellten fest, dass sein Immunsystem nicht nur völlig normal arbeitete, sondern sogar überdurchschnittlich gut. Bestimmte Abwehrzellen und Antikörper gegen SARS-CoV-2 kamen sogar deutlich häufiger vor als bei Menschen mit nur drei Impfungen.

kein Einzelfall

Doch Vorsicht: Der Mann ist ein Einzelfall. Die Forschenden betonen, dass sich aus den Ergebnissen keine Rückschlüsse auf die Allgemeinbevölkerung oder Empfehlungen ableiten lassen.

Die Resultate der Studie wurden am Dienstag in der Fachzeitschrift „The Lancet Infectious Diseases“ veröffentlicht. Während der Studie ließ sich der Mann zum 217. Mal impfen, was zu einer deutlichen Erhöhung der Antikörperzahl führte. Auch gegen andere Erreger blieb sein Immunsystem weiterhin schlagkräftig, wie weitere Tests ergaben. Das Phänomen des Viel-Impfers bleibt also weiterhin ein Rätsel – und eine faszinierende Ausnahmeerscheinung.