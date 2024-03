Mann lebt seit Zerfall von Jugoslawien in der Wildnis

In den abgelegenen Bergen lebt der 72-jährige Nedeljko Tomusilovic seit über vier Jahrzehnten in einer Erdhütte, fernab der Zivilisation. Nach dem Zerfall Jugoslawiens entschied er sich für ein Leben in der Wildnis, umgeben von wilden Tieren und der Natur. Trotz gesundheitlicher Probleme und der Isolation von der Gesellschaft, findet Nedeljko seinen Frieden in der Einfachheit seines Lebens.

Sein Leben war nicht immer so. Nedeljko war verheiratet, hat einen Sohn, eine Tochter und Enkelkinder. „Ich war verheiratet, habe einen Sohn, eine Tochter und Enkelkinder, aber keinen familiären Tisch und kein Familienleben“, sagt er. Vor dem Krieg erlernte er den Korparski-Handel und lebte in Subotica, wo er im Bauwesen arbeitete. Doch mit dem Ausbruch des Krieges kam das Chaos und die Korpara wurde geschlossen.

Heute lebt Nedeljko auf einem Land, das ihm gehört. Sein Bruder besucht ihn gelegentlich und bringt ihm Brot. „Da ich nicht an Besuche und Menschen gewöhnt bin, bin ich nervös, wann immer jemand zu mir kommt“, gesteht er. Sein Haus ist ordentlich, obwohl er zugibt, dass er nicht mehr die Kraft eines fünfjährigen Kindes hat. „Jetzt habe ich nicht mehr Kraft als ein fünfjähriges Kind, und ich bin 70 Jahre alt“, sagt er über seinen Gesundheitszustand.

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme versorgt sich Nedeljko selbst. „Ich bin kein Jäger, aber ich bereite unser heimisches Essen zu. Kartoffeln, ich koche. Ich nehme auch Milch, aber es scheint mir, dass etwas nicht in Ordnung mit ihr ist, also gebe ich sie der Katze“, erzählt er. Um seine Erdhütte herum hat er Äpfel und Trauben, von denen er sich ernährt.

Die Menschen in seiner Umgebung verstehen Nedeljko nicht. „Kein Mensch ist wie ich, sie meiden mich und sagen mir, dass ich zu 100 Prozent verrückt bin“, sagt er. Doch Nedeljko stört das nicht. „Ich höre unsere traditionellen Lieder und Nachrichten. Nichts ärgert mich“, sagt er. Sein größter Wunsch wäre es, dass Jugoslawien zurückkehrt und an seine Grenzen Stacheldraht legt.

In seiner niedrigen Erdhütte gibt es nur einen Raum. Darin ein Bett, ein Herd, ein Stuhl und Holzgegenstände. Nedeljko hört Radio und zeichnet regelmäßig auf Block Nummer 5 und mit Buntstiften, die er sagt, sind ihm am nötigsten. „Ich sage, dass ich eine Hütte hinterlassen werde als Zeichen dafür, dass man immer etwas im Leben haben kann“, sagt er. Trotz seiner Isolation und der Herausforderungen, die sein Lebensstil mit sich bringt, hat Nedeljko seinen Frieden gefunden.