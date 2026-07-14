Mann nimmt Kuh mit ans Meer – dieses Video aus Neum geht viral! (VIDEO)

Eine Kuh am Strand – kein Kunstprojekt, kein Filmset. Ein Viehzüchter brachte das Netz zum Lachen.

Eigentlich wollte er nur ein bisschen Abkühlung – doch wohin mit der Kuh? Ein Viehzüchter löste dieses alltägliche Dilemma auf seine ganz eigene Art: Er nahm das Tier einfach mit ans Meer.

Was wie die Eröffnung eines Witzes klingt, ist tatsächlich passiert – und seit dem Auftauchen des entsprechenden Videos auf TikTok sorgt die Geschichte für reichlich Belustigung im Netz. Zu sehen ist der Mann gemeinsam mit seiner vierbeinigen Begleiterin direkt am Wasser, gut gelaunt und sichtlich unbeeindruckt von der Ungewöhnlichkeit der Situation.

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Virale Reaktionen

Seine Erklärung liefert er gleich selbst, mit einem breiten Grinsen: „Ich bin ans Meer gefahren, um zu baden, aber ich wusste nicht, wohin mit der Kuh – also hab ich sie einfach mitgenommen.“ Gepostet wurde der Clip über das TikTok-Profil „Stocarstvo i Medo“, und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Schauplatz des ungewöhnlichen Badetags war Neum in Bosnien und Herzegowina – der einzige Küstenort des Landes an der Adria.



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Tausende Nutzer kommentierten, lachten mit – und diskutierten ernsthaft die Frage, die der Bauer am Ende des Videos selbst in den Raum stellt: „Ist das jetzt gut oder nicht gut?“