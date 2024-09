Mann schiebt Partner Äpfel in den Po – Festnahme

Ein deutscher Resident auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca wurde kürzlich nach einem bizarren Vorfall wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung festgenommen. Dies führte zu schweren Verletzungen und einem ernsthaften Nachspiel.

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ berichtet, hatten sich die beiden Männer über eine Dating-App kennengelernt. Während ihres Treffens kam es zu einem Konflikt, als der deutsche Insulaner versuchte, seinen Partner mit unorthodoxen sexuellen Techniken zu befriedigen, ohne dessen Zustimmung. Der „Apfel-Täter“ wollte seine „sexuellen Instinkte mit unorthodoxen Techniken“ ausleben, was zu dem folgenschweren Vorfall führte.

Medizinische Hilfe nötig

Das Opfer konnte die eingeführten Äpfel zunächst nur teilweise selbst entfernen. Für den Rest musste er am nächsten Tag medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, da er durch den Vorfall „schwere Verletzungen“ erlitt. Die Situation eskalierte derart, dass medizinische Fachkräfte eingreifen mussten, um die verbleibenden Apfelteile zu entfernen.

Infolge des Vorfalls nahm die spanische Polizei den deutschen Mann wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung fest. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren, die im Zusammenhang mit extremen sexuellen Praktiken bestehen, und unterstreicht die Bedeutung von Einverständnis und klarer Kommunikation zwischen Partnern.