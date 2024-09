Trinkwasser: Gemeinde in Österreich muss abkochen

Aufgrund von starken Regenfällen sind die Bürger der niederösterreichischen Stadt Neunkirchen gezwungen, ihr Trinkwasser vorerst abzukochen. Die Gemeinde arbeitet bereits an einer Lösung zur Wiederherstellung der Wasserqualität.

Ursache und Maßnahmen

Die starken Regenfälle führten zu einer schnellen Zunahme der Wassermenge, was die Wassertrübung verursachte. Obwohl aktuell keine akute Gesundheitsgefahr besteht, bleiben die Maßnahmen zur Sicherheit in Kraft. Die ersten Wasserproben wurden bereits entnommen und werden in den nächsten zwei Tagen analysiert.

Die Gemeinde hatte ein Labor damit beauftragt, die Qualität des Wassers zu überprüfen. Sobald die Testergebnisse vorliegen, können entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität eingeleitet werden. Bis dahin muss das Abkoch-Gebot strikt eingehalten werden.

Nutzung und Hygienevorschriften

Das Abkoch-Gebot ist eine Herausforderung für die Haushalte in Neunkirchen. Für alltägliche Aktivitäten wie die Zubereitung von Speisen und Getränken, das Waschen von Obst und Gemüse sowie das Zähneputzen sollte abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. Kaffeemaschinen sollten das Wasser auf mindestens 82 °C erhitzen, um Keime abzutöten. Geschirrspüler können weiterhin genutzt werden, sofern sie mit Temperaturen über 60 °C arbeiten.

Die Hygienevorschriften für Gewerbetreibende und Personen in der Lebensmittelproduktion sind besonders streng. In diesen Bereichen darf das Wasser nur unter bestimmten Bedingungen verwendet werden, einschließlich der Desinfektion mit alkoholhaltigen Mitteln. Schankanlagen dürfen vorerst nicht genutzt werden, solange das Abkochgebot besteht

Vorschriften zur Sicherheit der Bevölkerung

Die Gemeinde Neunkirchen informiert die Bürger kontinuierlich über den Fortschritt der Wassertests und steht für dringende Fragen zur Verfügung. Detaillierte Hygienevorschriften und Anweisungen zur Verwendung des Wassers sind auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

Bürger können sicher sein, dass die Gemeinde alles Mögliche unternimmt, um die Wasserversorgung schnellstmöglich zu normalisieren. Bis dahin bleiben die Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Bevölkerung unerlässlich.