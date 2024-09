4,5 Promille: Dreijährige trinkt Sliwowitz und entgeht knapp dem Tod

In dem kleinen serbischen Dorf Brajkovac ist ein dreijähriges Mädchen beinahe an einer Alkoholvergiftung gestorben. Das Kind wurde mit einem gemessenen Blutalkoholwert von 4,5 Promille ins Krankenhaus eingeliefert. Laut dem serbischen Nachrichtenportal „Novosti“ stand das Mädchen kurz vor dem Koma.

Die 3-Jährige befand sich laut Berichten zu Hause mit ihren zwei älteren Brüdern und einer Schwester. Irgendwann entdeckte die 3-Jährige eine Flasche Sliwowitz, einen hochprozentigen Pflaumenschnaps. Sie nahm mehrere Schlucke davon zu sich. Ein Nachbar berichtet, dass die Brüder das bewusstlose Mädchen auf ein Trampolin vor dem Haus legten und eilten zu ihm, um Hilfe zu holen. Sie zeigten ihm die Flasche, aus der ihre Schwester getrunken hatte.

Alkoholgehalt im Blut

Da der Nachbar kein Auto besaß, rief er den Vater des Mädchens an, der in der Stadt Šabac lebt und nicht bei der Familie wohnt. Der Vater erreichte das Haus erst anderthalb Stunden nach dem Notruf und brachte seine Tochter dann ins Krankenhaus. Aufgrund des extrem hohen Alkoholgehalts im Blut des Mädchens wurde kurzzeitig eine Dialyse in Betracht gezogen, letztendlich jedoch nicht durchgeführt. Glücklicherweise hat sich das Mädchen mittlerweile gut erholt und wird voraussichtlich bald aus der Klinik entlassen.

Rechtliche Konsequenzen

Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Polizei angewiesen, eine Strafanzeige gegen die Mutter des Kindes zu erstatten. Sie steht im Verdacht, die Pflichten zur Fürsorge ihrer Familie verletzt zu haben. Medienberichten zufolge befindet sich die Mutter im dritten Monat einer Schwangerschaft und erlitt kürzlich eine spontane Abtreibung. Aus diesem Grund liegt sie momentan in einem Krankenhaus in Belgrad. Ihre vier Kinder im Alter von 13, 12, 8 und 3 Jahren wurden allein zu Hause gelassen. Sie soll einen Nachbarn gebeten haben, sich um sie zu kümmern.