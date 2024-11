Mann stirbt in Solarium – Leiche bleibt tagelang unbemerkt

In Indianapolis, USA, wurde der 39-jährige Derek Sink tot in einem Fitnessstudio entdeckt. Seine Familie hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet, da er nach dem Training nicht nachhause zurückgekehrt war.

Fund der Leiche nach Vermisstenmeldung

Derek Sink verschwand am Freitag, nachdem er sich auf den Weg in ein „Planet Fitness“-Studio gemacht hatte. Seine Familie meldete ihn am Sonntag schließlich als vermisst. Am Montagmorgen wurde seine Leiche im Fitnesscenter, in einem Solarium, gefunden. Die Entdeckung ereignete sich gegen 9 Uhr Ortszeit, obwohl das Studio bereits ab 5 Uhr geöffnet war. Trotz des durchgehenden Betriebs des Fitnessstudios, fiel der Tote im Solarium über das gesamte Wochenende hinweg niemandem auf.

Offene Fragen

Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Polizei geht jedoch nicht von einem Verbrechen aus. Der Fall hat Diskussionen über die internen Abläufe und die Sicherheitsvorkehrungen des Fitnessstudios ausgelöst. Warum konnte ein solch tragischer Vorfall unbemerkt bleiben?

„Wir sind zutiefst betrübt über das Ableben eines unserer Mitglieder, und der Franchisenehmer arbeitet mit den örtlichen Behörden bei ihren Ermittlungen zusammen“, heißt es in einer Stellungnahme von „Planet Fitness“. Der Betreiber will nun die internen Abläufe untersuchen.