Preisexplosion: Bier wird ab Dezember teurer!

Die Preisspirale für Bier setzt sich unvermindert fort. Ab Dezember werden die Bierpreise in Österreich erneut ansteigen, berichtet die Brau Union, zu der bekannte Marken wie Gösser und Zipfer gehören. Diese Preisanpassung betrifft 18 Biermarken und über 100 Biersorten, die nun bis zu 3,4 Prozent teurer werden. Es handelt sich bereits um die zweite Erhöhung in diesem Jahr.

Laut Daniela Winnicki, Sprecherin der Brau Union, gibt es mehrere Faktoren, die zu dieser Erhöhung führen. Ein aktueller Brauereikollektivvertrag führt zu einer effektiven Erhöhung der Lohn- und Gehaltskosten um 3,9 Prozent. Zusätzlich steigen die Kosten im Bereich Transport und Produktion weiter an. Durchschnittlich bedeutet dies eine Preissteigerung von etwa 5 Cent pro Flasche oder Dose.

Auswirkungen auf Konsumenten und Wirtschaft

Diese Anpassung wird sowohl in Supermärkten als auch in Gasthäusern spürbar sein und zeigt, wie stark wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Brauereiindustrie belasten. Steigende Produktions- und Personalkosten führen dazu, dass diese Last letztlich auf die Konsumenten übertragen wird. Diese Entwicklung verdeutlicht zugleich den Einfluss globaler wirtschaftlicher Veränderungen auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger in Österreich.

Die Brau Union hat angekündigt, dass die neuen Preise ab dem 1. Dezember in Kraft treten werden. Bierliebhaber müssen sich also erneut auf höhere Kosten einstellen.