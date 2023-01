Mann vergewaltigte 13-jähriges Mädchen und drohte der Mutter, wenn sie ihn anzeigt

Die Oberstaatsanwaltschaft Belgrad hat gegen Milos D. (33) Anklage wegen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchen in der Siedlung Lestane südlich von Belgrad im März 2022 erhoben.

Dem Angeklagten wird darüber hinaus zur Last gelegt, dass er ebenfalls im März 2022 einen Mann mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen und danach im Juni wiederholt telefonisch bedroht hat.

Milos D. wird von der Staatsanwaltschaft wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes, schwerer Körperverletzung und Gefährdung der Sicherheit angeklagt, das Verfahren wird von dem zuständigen Obersten Gericht in Belgrad entschieden.

Die Staatsanwaltschaft fordert zudem die Verlängerung der Untersuchungshaft für den mutmaßlichen, vorbestraften Täter wegen der Gefahr der Wiederholung der Straftaten.

Gegen Milos besteht begründeter Verdacht, dass er am 9. März 2022 letzten Jahres in der Siedlung Lestane ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt hat.

Außerdem wird Milos D. verdächtigt, am 23. März 2022 einen Mann (M.M.) in dessen Haus aufgesucht und bedroht zu haben, damit dieser die Mutter des vergewaltigten Mädchens dazu bringe, die Anzeige gegen ihn zurückzuziehen. Der Täter entführte M.M., brachte ihn in ein Haus an einer anderen Adresse, und fügte ihm schwere Körperverletzungen mit einem Baseballschläger zu.

Danach drohte der Angeklagte dem Opfer am 19. Juni 2022 am Telefon, dass er ihn aufsuchen und „durchlöchern“ würde. Der Gewalttäter wurde am 30. August 2022 festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.