Margareten: leicht bekleideter 24-Jähriger verletzt Polizisten

Im 5. Wiener Gemeindebezirk randalierte in der Nacht ein 24-Jähriger und verletzte zwei Polizeibeamte bei der Amtshandlung.

In der Nacht von Sonntag auf Montag rief eine Frau die Polizei in die Castelligasse im 5. Wiener Gemeindebezirk. Der Lebensgefährte der Frau hatte, nach ihren Angaben, eine erhebliche Menge an Drogen konsumiert und hätte gerade einen Wutanfall auf der Straße.

Als die Beamten den Ort des Geschehens erreichten, fanden Sie den 24-jährigen Mann randalierend, nur in Unterhose bekleidet, vor.

Der Mann schrie, um etwa 3 Uhr Nachts, auf der Straße lauthals herum und forderte die Beamten im aggressiven Ton auf, ihn zu erschießen. Die Polizisten versuchten den 24-Jährigen zu beruhigen, doch der Österreicher wollte sich nicht beschwichtigen lassen. Letzten Endes wurde Pfefferspray von der Polizei eingesetzt, nachdem der junge Mann versucht hatte einem Beamten die Dienstpistole aus dem Holster zu reißen.

Nach der Verwendung des Pfeffersprays musste der 24-Jährige jedoch fixiert werden, weil er sich nicht beruhigen ließ. Unterdessen trafen weitere Beamte ein, die bei der Festnahme mithalfen. Zwei Beamte wurden verletzt und konnten den Dienst nicht fortsetzen.

Quelle: LPD Wien