Marko Nikolic erobert mit Weihnachtshit die Herzen! (VIDEO)

Marko Nikolic, der in diesem Jahr seine Musikkarriere fortsetzte und mit Liebesliedern aus dem Album „Dodji da te volim“ die Sympathie des Publikums in der gesamten Region gewonnen hat, veröffentlicht ein neues Lied für die Feiertage. „Bozic kraj tebe“ ist ein herzerwärmendes Lied, das dazu einlädt, die Feiertage mit Ihren Liebsten zu verbringen.

„Die Idee zur Schaffung eines Weihnachtsliedes, das auf dem Balkan gehört werden soll, entstand aus dem Wunsch, die regionale Musikszene zu bereichern, indem ein universelles und warmes, familien- und sentimentales Lied hinzugefügt wird, wie es für die Weihnachtszeit im Westen typisch ist.“, so Marko Nikolic.

Das Lied gehört zum Pop-Genre und geht sicherlich schon beim ersten Hören ins Ohr. Es strahlt die Wärme und Emotion aus, die wir alle während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage fühlen möchten. „Obwohl Weihnachten in einigen westlichen Ländern möglicherweise nicht traditionell von der gleichen Menge an Weihnachtsliedern begleitet wird, trägt es tatsächlich die gleiche Menge an Wärme, familiärer Gemeinschaft, Liebe und Freude in den Herzen der Menschen in unserer Region“, sagte Marko.

Weihnachtslied auf Englisch

Marko ist der vollständige Autor des neuen Liedes, wie auch der meisten Lieder, die er bisher veröffentlicht hat. Die kommenden Tage sollen ein Lied sein, also genießen Sie die wunderschönen Noten und das Glück, das „Bozic kraj tebe“ bringt. Das Lied kann auf allen Streaming-Plattformen gehört werden. Derzeit arbeitet er an der englischen Version des Liedes „Božić kraj tebe“, die im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Wir sind gespannt.