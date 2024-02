Marko verkauft Schinken für 300 Euro pro Kilo

Marko Jevtic, ein Bestatter aus Velika Plana, hat sich einen zweiten Berufszweig aufgebaut und betreibt nun drei Farmen mit insgesamt 800 Schweinen. Mit einem besonderen Fokus auf natürliche Fütterung und traditionelle Methoden, strebt er an, sein Fleisch weltweit anerkennen zu lassen.

Marko Jevtic, ein Bestatter aus Velika Plana, hat sich einen zweiten Berufszweig aufgebaut und betreibt nun drei Farmen mit insgesamt 800 Schweinen. „Vielleicht werde ich eines Tages aufhören, Bestattungsdienste anzubieten, wenn ich an den Punkt komme, an dem dieser Job für mich lebensfähig wird und mir genug für ein normales Leben bietet, ohne dass ich mich in verschiedene Richtungen strecken muss“, sagt Marko im Gespräch mit Kurir.

Ohne vorherige Erfahrung in der Viehzucht hat er sich selbstständig in diesem Bereich etabliert. Seine drei Farmen beherbergen 500, 300 und eine kleinere Anzahl von Hühnern. Zukünftig plant er, auch Sauen zu halten, um den gesamten Reproduktionszyklus abzudecken.

„Mein beliebtestes Produkt ist der Schweinehintern, den ich im Ganzen verkaufe, aber das ist sicherlich nicht das Einzige, was ich anbiete, es gibt auch andere Teile des Schweins, Speck und Schinken, verschiedene Produkte“, erklärt Marko. Er ist stolz darauf, dass sein Fleisch keine Zusatzstoffe hat und dass er seine Schweine nur mit Obst füttert, das er in Supermärkten kauft, und er hat auch Felder, auf denen er Mais und Zuckerrüben anbaut.

Sein Fleisch verkauft er hauptsächlich an Restaurants und für Feiern. Immer mehr Menschen kommen auf die Farm, um sich die ungewöhnliche Produktion anzusehen. Seine Schweine sind draußen frei und das ist eine wichtige Voraussetzung für die Fleischqualität.

Er trocknet das Fleisch, indem er nur Meersalz hinzufügt, so dass es kein „Pökeln“ gibt, sondern dass es nach dem Salzen auf Buchenholz getrocknet wird, was die Qualität erheblich verbessert. Ein Kilogramm dieses hochwertigen Fleisches verkauft er für 300 Euro. Er plant, auch auf den Märkten von Bosnien und Herzegowina und Montenegro präsent zu sein.

Marko betont, dass dies ein Familienunternehmen ist und dass er meistens alles selbst macht. Seine Frau hilft ihm, wenn nötig, aber ihre Hauptaufgabe ist die Betreuung ihrer zwei kleinen Kinder, die gerne mit Papa und Mama die Farm besuchen und dort qualitativ hochwertige und vor allem gesunde Zeit verbringen.

Sein Hauptziel ist es, alle Papiere zu sammeln und die Bedingungen zu erfüllen, um auf der größten Weltmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg präsent zu sein. Er plant, seine „Gesunde Farm“ im Laufe der Zeit noch weiter zu verbessern und die Bio-Produktion vollständig zu übernehmen.