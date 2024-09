Markovic stürmt in Portugals Premier League!

Ana Maria Markovic wagt den großen Schritt in die portugiesische Premier League und wechselt von GC zu Sporting Braga. Die 24-jährige Stürmerin ist überzeugt, dass dieser Schritt ihre sportliche Entwicklung vorantreiben wird. Im Interview mit „20 Minuten“ spricht sie offen über ihre Entscheidung und ihre neue Lebenssituation in Portugal.

Warum der Wechsel?

Markovic erklärt, dass die portugiesische Liga viel größer und besser sei als die in der Schweiz. „Ich hatte das Bedürfnis, mich weiterzuentwickeln und einen Schritt vorwärts zu machen. Der Fußball in Portugal ist sehr technisch, und da ich athletisch bin, kann ich hier im technischen Bereich noch viel lernen.“

Die Stärke der Liga

Begeistert erzählt sie von der Qualität der Liga: „Es ist die erste und einzige Frauenfußball-Liga, in der es einen VAR gibt. Das finde ich mega cool und freue mich, das miterleben zu dürfen. Der Video-Schiri wird den Frauenfußball noch einmal aufmischen.“ Sie schätzt die portugiesische Liga als qualitativ besser ein als die Women’s Super League, was für sie bedeutet, dass sie sich hier noch mehr anstrengen muss.

Einfluss des Partners

Eine wichtige Rolle bei ihrer Entscheidung spielte auch ihr Freund, der Ex-GC-Star Tomas Ribeiro, der bei Vitória Guimarães SC unter Vertrag steht. „Tomas war definitiv ein Faktor bei meiner endgültigen Entscheidung für Braga. Ich hatte Angebote aus Italien, den USA und anderen Teilen Portugals, aber das Gesamtpaket in Braga hat mich überzeugt.“

Persönliche Gründe und Bauchgefühl

Neben der Professionalität des Vereins waren auch persönliche Beweggründe ausschlaggebend. „Mein Bauchgefühl sagte mir, dass Braga perfekt zu mir passt. Hier habe ich die Möglichkeit, mich sportlich und menschlich weiterzuentwickeln.“

Neues Zuhause in Portugal

Ana Maria Markovic wohnt zusammen mit ihrem Freund in einem Haus in Portugal. „Es ist das erste Mal, dass ich in einem Haus wohne. Wir haben einen Pool, das Wetter ist großartig, und wir genießen es sehr zusammen. Es fühlt sich an wie ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist.“

Ein glückliches Liebesleben

Auf die Frage nach einem Liebesgeheimnis antwortet sie: „Es gibt kein Geheimnis unserer Liebe. Wir haben uns bei GC kennengelernt und es hat einfach gefunkt. Tomas ist ein fantastischer Mensch, der sich immer darum sorgt, dass es mir gut geht.“

Influencer-Dasein und Social Media

Mit 3,2 Millionen Followern auf Instagram wird Markovic oft als Influencerin bezeichnet, was sie mittlerweile akzeptiert: „Influencer sein ist auch ein Job und steckt viel Arbeit drin. Jetzt, wo ich ein Standbein in Braga habe, möchte ich mich auf Fußball und meine Influencer-Tätigkeit gleichermaßen konzentrieren.“

Unternehmereinblicke

Neben dem Fußball hat Markovic das Proteinwasser „Reloadz“ mit auf den Weg gebracht. „Reloadz ist eine Herzensangelegenheit für mich. Trotz der Herausforderung des Wechsels nach Portugal bleibe ich voll involviert. Meine Schwester hat eine führende Rolle im Marketing übernommen, und zusammen bauen wir ein internationales Netzwerk auf.“