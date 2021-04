Mc Stojan: So schnuckelig war er als Teenager! (FOTO)

Mc Stojan schwelgt in Erinnerungen: Das Lächeln gehörte früher definitiv auch schon zu seinen Markenzeichen, doch etwas hat sich bis jetzt eindeutig verändert. Denn ein altes Foto aus den Neunzingern, das der Rapper nun auf seiner Instagram-Story veröffentlichte, zeigt den 38-Jährigen mit anderer ganz Frisur.

Serbischer Sänger und Rapper Mc Stojan teilt in einer Insta-Story ein Bild von sich aus früheren Jahren: “Als Stojke noch einen Mittelscheitel als Frisur hatte und sich im Reebok-Style zeigte.“

Eine junge Version des überaus erfolgreichen Sängers hält bei der Aufnahme mit breitem Lächeln in die Kamera. Sehr stark hat sich Mc Stojan seither nicht verändert, doch trägt er seine Haare heute deutlich kürzer. In den Neunzigern sah er mit dem Mittelscheitel, wie aus einer Boyband entsprungen. Weiteres hat sich sein Kleidungsstil deutlich verändert.

Was die Zukunft bringt:

Was sich sonst verändert hat? Mc Stojan hat in den jungen Jahren ein Imperium geschaffen. Seine Musik brachte ihm viel Geld und Ruhm ein. Seine Alo-Klamottenmarke ist sehr gefragt und sein „La Miami“ Vodka sind ständig ausverkauft. Bald startet auch sein “Tuturutu” Schnaps in den Verkaufs-Startslöchern. Wir sind gespannt was er noch alles machen wird, immerhin ist er erst 38 Jahre alt!

