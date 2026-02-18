McDonald’s Österreich überrascht Kunden mit Special‑Menü!

Die Kultfiguren Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler und Joey erobern nun auch die Gastronomiewelt. Fans der legendären Sitcom können sich freuen: McDonald’s Österreich bringt in Kooperation mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products das FRIENDS-Universum in seine Restaurants. Die beliebten Charaktere, die seit Jahrzehnten Generationen begeistern, werden Teil einer neuen, zeitlich begrenzten Kampagne.

Ab 17. Februar haben Mitglieder des MyMcDonald’s-Programms die Möglichkeit, mittels App-Gutschein für 9,50 Euro ein Klassiker-McMenü zu erwerben und dabei eine von sechs limitierten FRIENDS-Sammelfiguren zu erhalten. Die Aktion umfasst zudem wöchentlich wechselnde Merchandise-Gewinnspiele in der App sowie spezielle Quiz-Filter für die sozialen Plattformen TikTok und Snapchat. In ausgewählten Filialen wird sogar die ikonische FRIENDS-Couch für Fotomomente aufgestellt.

Kulturikonen vereint

„Bei McDonald’s glauben wir schon immer an die Kraft gemeinsamer Momente – und die feiert auch FRIENDS: Wir freuen uns sehr, dass diese Kampagne zwei kulturelle Ikonen zusammenbringt, die für Verbindung, Geborgenheit und Freude stehen“, erklärt Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin bei McDonald’s Österreich.

McCafé-Sammelaktion

Die Kampagne wird ab dem 3. März um ein weiteres Element erweitert: Beim Erwerb einer Kaffee-Kuchen-Kombination im McCafé erhalten Kunden – ausschließlich in Verbindung mit der App – jeweils einen von vier limitierten Kaffeebecher mit Motiven aus der Kultserie.

Für beide Aktionsphasen gilt der Hinweis: nur solange der Vorrat reicht.