Medikamente-Gigant verlegt Österreich-Lieferung nach Tschechien

Redcare Pharmacy, die in Österreich als Shop Apotheke bekannt ist, versorgt den heimischen Markt künftig aus Pilsen in Tschechien statt wie bisher aus Sevenum in den Niederlanden.

Durch diesen strategischen Standortwechsel kann das Unternehmen seine Versandkapazität für nicht verschreibungspflichtige Medikamente europaweit um bis zu 15 Millionen Pakete jährlich steigern, wie aus einer Mitteilung des Konzerns hervorgeht. Der Online-Arzneimittelhändler verspricht sich von den kürzeren Transportwegen Kosteneinsparungen und plant im Zuge der Expansion weitere Personalaufstockungen.

Europäische Expansion

Das 2001 unter dem Namen Shop Apotheke Europe gegründete Unternehmen ist mittlerweile in sieben europäischen Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Nach eigenen Angaben versorgt der Konzern mehr als 13,5 Millionen Kunden mit über 250.000 verschiedenen Produkten. In Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden umfasst das Angebot auch verschreibungspflichtige Arzneimittel.

Seit 2016 wird die Aktie des Unternehmens an der Frankfurter Börse gehandelt.

Aus dem Archiv: Apothekerkammer klagte Online-Marktführer „Shop Apotheke” wegen Irreführung.