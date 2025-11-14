Meeresmonster vor Mallorca: 5-Meter-Hai taucht plötzlich auf

Mallorcas Unterwasserwelt birgt ein Geheimnis: Erstmals wurde ein fünf Meter langer Stumpfnasen-Sechskiemerhai vor der Baleareninsel gesichtet – eine zoologische Sensation.

Vor der Küste Mallorcas hat sich ein bisher unbekanntes Naturspektakel offenbart. Während Touristen die Insel hauptsächlich wegen ihrer traumhaften Strände und des türkisblauen Wassers besuchen, entdeckten Forscher in den Tiefen des Meeres eine zoologische Sensation. Die massive Erweiterung des Nationalparks Cabrera, der seit Februar 2019 etwa 90.000 Hektar Land- und Meeresfläche umfasst, zeigt bereits deutliche Erfolge bei der Regeneration der maritimen Artenvielfalt. Obwohl das Schutzgebiet nur 16 Kilometer südlich von Colònia de Sant Jordi entfernt liegt, entwickelt es sich zu einem wichtigen Rückzugsort für gefährdete Meeresbewohner.

Seltene Hai-Entdeckung

Wissenschafter der Stiftung Save the Med machten nun eine außergewöhnliche Entdeckung im Meeresgebiet vor Cabrera. In ihren Unterwasserkameras tauchte ein etwa fünf Meter langer Stumpfnasen-Sechskiemerhai auf – eine Spezies, die in den balearischen Gewässern bislang noch nie nachgewiesen werden konnte. Diese bemerkenswerte Sichtung ist Teil der bisher umfangreichsten Untersuchung zu Hai- und Rochenarten im balearischen Archipel. Das Forschungsprojekt mit dem Titel “Haie und Rochen im Nationalpark Cabrera: Untersuchung ihrer Vielfalt, Häufigkeit, Saisonalität und Bewegungsmuster mittels nicht-invasiver Techniken” wurde vom balearischen Landwirtschafts-, Fischerei- und Umweltministerium vorgestellt.

Der dokumentierte Sechskiemerhai, auch als Grauhai bekannt, beeindruckt zwar durch seine imposante Größe, stellt jedoch keine Gefahr für Menschen dar. Wie BILD berichtet, sind Begegnungen mit dieser Haiart äußerst selten. Neben diesem beeindruckenden Fund dokumentierten die Meeresbiologen zahlreiche weitere Arten: Besonders häufig traten Katzenhaie in Erscheinung – allein im Untersuchungszeitraum wurden 25 Exemplare registriert. Einen wissenschaftlichen Durchbruch stellten zudem die ersten Videoaufnahmen von Weißrochen dar, einer im Mittelmeerraum stark vom Aussterben bedrohten Spezies.

Artenvielfalt dokumentiert

Die großen pelagischen (freischwimmenden) Haiarten bleiben dennoch Ausnahmeerscheinungen in den Gewässern. Im Verlauf eines Jahres konnten die Wissenschafter lediglich 17 Blauhaie dokumentieren, während schnelle Jäger wie der Makohai nur sporadisch von den Kameras erfasst wurden.