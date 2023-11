Mega-Kälte in Österreich: Temperaturen fallen auf minus 15 Grad!

Österreich, bereite dich auf ein frostiges Wochenende vor! Eine dichte Bewölkung wird das Land ab Donnerstag fest im Griff haben und die Temperaturen in einen eiskalten Bereich drücken. Der Höhepunkt der Kältewelle wird am Sonntag erwartet, wenn die Thermometer in einigen Alpentälern bis auf minus 15 Grad fallen. Und das Winterwetter macht auch am Montag keine Pause.

Donnerstag: Die Kälte kündigt sich an

Der Donnerstag begrüßt uns mit einer Warmfront, die vor allem die westlichen und südöstlichen Landesteile mit Regen oder Schnee versorgt. Im Norden bleibt es hingegen weitgehend trocken. Die Schneefallgrenze variiert stark je nach Region, steigt jedoch im Laufe des Tages auf über 1000m, im Südosten sogar auf über 1500m. Der Wind weht schwach aus Nordost bis Süd, nur in den Föhntälern an der Alpennordseite frischt er auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen frostigen minus 11 Grad im Pinzgau und in Osttirol und 0 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 1 und plus 6 Grad erreichen.

Freitag: Italientief bringt Wolken und Niederschlag

Am Freitag wird das Wetter von einem Italientief bestimmt. Dichte Wolken bedecken das Land und bringen verbreiteten Regen oder Schnee, besonders im Süden. Die Schneefallgrenze variiert stark, ist jedoch noch unsicher. In Teilen Unterkärntens, in der südlichen Steiermark sowie am nördlichen und östlichen Alpenrand kann es in tieferen Lagen auch zur Glättebildung durch gefrierenden Regen kommen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 4 und plus 3 Grad und steigen tagsüber auf 1 bis 6 Grad an.

Samstag: Oberitalientief bringt Schnee

Am Samstag zieht ein Oberitalientief langsam nach Osten und bringt verbreiteten Schneefall. Im Norden und Nordosten wird es besonders kalt, und es schneit bis in tiefe Lagen. Im Laufe des Nachmittags lässt der Schneefall nach, und die Wolken lockern auf. Ein lebhafter bis kräftiger West- bis Nordwind verstärkt das Kälteempfinden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen frostigen minus 3 und plus 4 Grad.

Sonntag: Die Mega-Kälte kommt

Am Sonntag erreicht uns die „Mega-Kälte“. In der Früh sinken die Temperaturen in manchen Alpentälern auf eisige minus 15 Grad. In vielen Orten bleibt es auch am Nachmittag frostig.

Montag: Der Frost hält an

Auch am Montag bleibt es frostig. Nach teils strengem Frost erreichen die Temperaturen auch am Nachmittag nur minus 6 bis plus 2 Grad.