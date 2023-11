Mega-Konzert mit Tea Tairovic, Breskvica, MC Stojan, Sasa Matic & Mile Kitic

Am Samstag, dem 2. Dezember 2023, erwartet euch ein musikalisches Spektakel der Extraklasse in der Arena Nova in Wiener Neustadt! Taucht ein und lasst euch von den Mega-Hits der herausragenden Balkan- Interpreten verzaubern.

Freut euch auf beeindruckende Performances von Künstlerinnen wie Tea Tairovic und Breskvica, die mit ihrer einzigartigen Stimme und mitreißenden Bühnenpräsenz das Publikum in ihren Bann ziehen. Zusammen mit Größen wie Mile Kitic, MC Stojan und Sasa Matic verspricht dieser Abend unvergessliche musikalische Höhepunkte.

HARD FACTS

Wann? 2. Dezember 2023, Einlass: 17 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Wo? Rudolf-Diesel-Straße 30, 2700 Wiener Neustadt

Kartenpreise

(FOTO: zVg.)

Verpasst nicht die Gelegenheit, dieses musikalische Highlight zu einem unschlagbaren Preis zu erleben. Holt euch eure Tickets jetzt und seid bereit für eine unvergessliche Nacht voller mitreißender Balkan-Beats! Alle Informationen zum Konzert erhaltet ihr unter: +43 676 560 12 42 und www.eventbros.at

(FOTO: zVg.)