Mehrstündige Wartezeiten bei der Einreise in die EU

Am Sonntag kam es an den Grenzübergängen in Serbien und Bosnien und Herzegowina zur Überlastung und mehrstündigen Grenzwartezeiten. So wurden am Grenzübergang Horgos zwischen Serbien und Ungarn Wartezeiten von mehreren Stunden und kilometerlange Fahrzeugkolonnen gemeldet. Manche Reisende warteten bis zu 11 Stunden bei der Einreise nach Ungarn.

Die Fahrzeugkolonnen reichten mehrere Kilometer vom serbischen Grenzübergang ins Landesinnere, bis zur Autobahnausfahrt für den Grenzort Horgos, berichtete „Blic“.

Nach Angaben der Reisenden waren die meisten Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Deutschland, Österreich, Bulgarien, Mazedonien und der Türkei. Sie konnten die ungarische Grenze erst nach einer 11-stündigen Wartezeit überqueren.

„Wir warten seit 11 Stunden, aber wir sind noch immer weit davon entfernt, beide Grenzkontrollen hinter uns zu bringen. Wir fahren aus dem Urlaub nach Hause zurück“, sagte ein Reisender aus Bulgarien in einem Gespräch gegenüber „Blic“. „Wir warten seit gestern Abend, seit 21 Uhr. Wir warten seit elf Stunden“, erklärte ein anderer Autofahrer.

„Wir stehen seit fünf oder sechs Stunden in der Schlange. Das ist sehr lang“, sagte eine Reisende. „Wir warten seit zwölf Stunden auf die Ausreise aus Serbien. Es ist sehr anstrengend, so lange zu warten“, sagte ein Autofahrer aus Albanien. „Wir sitzen schon seit acht Stunden hier fest“, sagte ein anderer.

Von den langen Wartezeiten war jedoch nicht nur der Grenzübergang Horgos an der serbisch-ungarischen Grenze betroffen, wie Nutzer sozialer Netzwerke bestätigen. Die Reisenden beschwerten sich, dass sie am serbisch-kroatischen Grenzübergang Batrovci ebenfalls stundenlang warten mussten.

„Hier beträgt die Wartezeit bei der einreise nach Kroatien zwischen 3,5 und 4 Stunden. Wenn Sie eine Alternative haben, fahren Sie dorthin“, lautete der Rat einer Autofahrerin.

Manche Reisende meldeten auch am Grenzübergang Batrovci eine wesentlich längere Wartezeit. Die mehrstündige Wartezeit im Auto sei nur mit Hilfe der traditionellen serbischen Spezialität – die Rede ist von frischen Grammeln – erträglich gewesen.

„Zum Glück hatten wir Grammeln dabei, wir haben sie restlos aufgegessen“, wird eine Frau, die laut eigenen Angaben mehr als 10 Stunden bei der Einreise nach Kroatien gewartet hatte, vom Portal „24 sata“ zitiert.

Auch andere, kleinere Grenzübergänge meldeten Stau und mehrstündige Wartezeiten.