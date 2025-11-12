Reiche Italiener sollen für 70.000 Pfund nach Sarajevo gereist sein – nicht zum Sightseeing, sondern um auf Zivilisten zu schießen. Für Kinder gab es einen Aufpreis.

Die Staatsanwaltschaft Mailand ermittelt gegen wohlhabende Italiener, die während des Bosnienkriegs für sogenannte “Menschensafaris” nach Sarajevo gereist sein sollen. Laut den Vorwürfen zahlten sie bis zu 70.000 Pfund, um auf Zivilisten zu schießen – mit Aufpreis für das Töten von Kindern. Die Anschuldigungen wurden durch den 2022 erschienenen Dokumentarfilm “Sarajevo Safari” des slowenischen Regisseurs Miran Zupanic bekannt, der Zeugenaussagen über diese schockierende Praxis sammelte.

Die vermögenden Waffenliebhaber sollen während der vierjährigen Belagerung Sarajevos in den 1990er Jahren als “Scharfschützen-Touristen” in die Stadt gereist sein. In der längsten Belagerung einer Hauptstadt in der modernen Kriegsgeschichte wurden zwischen 1992 und 1996 mehr als 10.000 Menschen durch Granaten und Scharfschützenfeuer getötet.

Die mutmaßlich aus rechtsextremen Kreisen stammenden Touristen sollen Mitgliedern der bosnisch-serbischen Armee hohe Summen für Wochenendausflüge in die belagerte Stadt gezahlt haben, um am Töten von Bewohnern teilzunehmen. Nach Erkenntnissen der Ermittler flogen sie mit der serbischen Fluggesellschaft Aviogenex von Triest nach Belgrad und zahlten zwischen 70.000 und 88.000 Pfund für ihre Rolle als “Wochenend-Scharfschützen”. Für das Töten von Kindern wurden laut Medienberichten Aufpreise verlangt.

Organisierte Tötungen

Die Touristen sollen beträchtliche Geldsummen an Truppen der Armee von Radovan Karadzic überwiesen haben – jenes bosnisch-serbischen Anführers, der 2016 wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde. Die wohlhabenden Ausländer wurden offenbar in die Hügel rund um Sarajevo gebracht, von wo aus sie auf Passanten zielten, deren Alltag von ständiger Todesangst geprägt war.

Bestimmte Straßen wie die Ulica Zmaja od Bosne und der Mesa Selimovic Boulevard wurden wegen der extremen Gefahr als “Scharfschützenallee” bekannt. Der Mesa Selimovic Boulevard war dennoch unvermeidbar, da er den Weg zum Flughafen Sarajevo bildete.

Die Untersuchungen gehen auf eine 17-seitige Strafanzeige zurück, die der Mailänder Autor und Journalist Ezio Gavazzeni mit Unterstützung des ehemaligen Richters Guido Salvini und Benjamina Karic, der früheren Bürgermeisterin von Sarajevo, eingereicht hat. Gavazzeni vermutet, dass bis zu 100 Touristen an diesen Wochenend-Massenerschießungen teilgenommen haben könnten.

Unter den Verdächtigen befinden sich laut Medienberichten ein Mailänder Geschäftsmann mit einer privaten Schönheitsklinik sowie Personen aus Turin und Triest.

Belastende Zeugenaussagen

Zu den Zeugen zählt ein bosnischer Geheimdienstmitarbeiter mit den Initialen E. S., der behauptet, der italienische Geheimdienst habe bereits 1993 Kenntnis von diesen Vorgängen gehabt. Es sollen noch immer als geheim eingestufte Akten zu dem Fall existieren. Der bosnische Geheimdienst warnte laut diesem Zeugen vor der Anwesenheit von mindestens fünf Italienern in den Hügeln um Sarajevo, die dort Zivilisten ins Visier nahmen.

Weitere Zeugen sind ein slowenischer Geheimdienstmitarbeiter, Opfer und ein verwundeter Feuerwehrmann, der 2002 beim Prozess gegen den serbischen Machthaber Slobodan Milosevic in Den Haag “Touristenschützen” beschrieb, die durch auffällige Kleidung und Waffen von regulären serbischen Soldaten zu unterscheiden waren.

Die bosnische Generalstaatsanwaltschaft hat eine eigene Untersuchung des “Scharfschützen-Tourismus” offenbar eingestellt. Gavazzeni erklärte gegenüber italienischen Medien, dass es schwierig sei, einen solchen Fall in einem Land zu untersuchen, das noch immer tief vom Krieg gezeichnet und gespalten ist.

“Wir sprechen von wohlhabenden Menschen mit Ansehen – Geschäftsleuten – die während der Belagerung von Sarajevo dafür bezahlten, unbewaffnete Zivilisten zu töten. Sie verließen Triest für eine Menschenjagd und kehrten dann in ihr respektables Alltagsleben zurück”, sagte er.

Der leitende Staatsanwalt Alessandro Gobbi soll über eine Liste mehrerer potenzieller Zeugen verfügen. Der bosnische Konsul in Mailand, Dag Dumrukcic, sicherte die “volle Zusammenarbeit” seiner Regierung zu.

“Wir sind begierig darauf, die Wahrheit über eine so grausame Angelegenheit aufzudecken und mit der Vergangenheit abzurechnen. Ich bin mir einiger Informationen bewusst, die ich zu den Ermittlungen beitragen werde”, erklärte er.