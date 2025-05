Messer an der Kehle: Ehestreit in Favoriten endet mit Festnahme

Mit einem Brotmesser am Hals und Todesdrohungen endete ein Ehestreit in Wien-Favoriten. Die Polizei nahm den 32-jährigen Ehemann fest.

In Wien-Favoriten eskalierte am Mittwochabend ein Ehestreit. Ein 32-jähriger Mann türkischer Staatsangehörigkeit bedrohte seine gleichaltrige Ehefrau mit dem Tod. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am 28. Mai gegen 23:00 Uhr. Die Frau gab bei ihrer Anzeige an, dass ihr Mann ihr wiederholt den Kontakt zu Verwandten und Freunden untersagen wollte, was zu anhaltenden Konflikten führte.

Dramatische Eskalation

Der Streit spitzte sich dramatisch zu, als der Ehemann seiner Frau ein Brotmesser an den Hals hielt und Todesdrohungen aussprach.

⇢ 16-jährige hielt Ex-Freund (30) Messer an den Hals



Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, suchte die Bedrohte die Polizeiinspektion Zohmanngasse auf und erstattete Anzeige.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Beamten nahmen den 32-Jährigen später in der gemeinsamen Wohnung fest. Die Polizei verhängte gegen den Tatverdächtigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.