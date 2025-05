Migration und Behinderung: Frauen zahlen doppelten Preis am Arbeitsmarkt

Die Arbeitswelt in Europa bleibt gespalten: Zwischen Menschen mit und ohne Behinderung klafft eine Beschäftigungslücke von 24 Prozentpunkten, bei Frauen und Männern sind es 10.

Die EU kämpft weiterhin mit erheblichen Beschäftigungsungleichheiten, wie aktuelle Zahlen für 2024 belegen. Besonders drastisch zeigt sich die Kluft zwischen Menschen mit und ohne Behinderung – hier beträgt der Unterschied bei der Beschäftigungsquote ganze 24 Prozentpunkte.

Auch zwischen den Geschlechtern bestehen nach wie vor deutliche Unterschiede. Männer erreichen EU-weit eine Beschäftigungsquote von 80,8 Prozent, während Frauen mit 70,8 Prozent um 10 Prozentpunkte zurückliegen. Immerhin: Die Lücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 Prozentpunkte verringert. Gegenüber 2014 ist sogar ein Rückgang um 1,1 Prozentpunkte zu verzeichnen.

Migrationshintergrund entscheidend

Besonders ausgeprägt sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Menschen mit Migrationshintergrund. Während im Ausland geborene Männer eine Beschäftigungsquote von 83,1 Prozent erreichen, liegt der Wert bei im Ausland geborenen Frauen bei nur 65 Prozent – ein Unterschied von 18,1 Prozentpunkten. Zudem haben Migrantinnen deutlich schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt als im Inland geborene Frauen. Der Unterschied beträgt hier 15,7 Prozentpunkte.

Die Erhebung differenziert bei den Altersgruppen: Während die Beschäftigungslücke zwischen Männern und Frauen sowie zwischen der Gesamtbevölkerung und Menschen mit Behinderungen für die Altersgruppe 20-64 Jahre ausgewiesen wird, beziehen sich die Daten zu Migranten auf die Altersgruppe 25-54 Jahre.

EU-Monat der Vielfalt

Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgt im Rahmen des EU-Monats der Vielfalt 2025, der das Bewusstsein für die Bedeutung von Diversität und Inklusion in Arbeitswelt und Gesellschaft schärfen soll.

Auch in Österreich besteht die Beschäftigungslücke zwischen Menschen mit und ohne Behinderung sowie zwischen den Geschlechtern. Laut aktuellen Daten lag die Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen 2024 bei 77,4 Prozent, wobei Männer weiterhin eine höhere Quote erreichen als Frauen.

Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede auch bei Menschen mit Migrationshintergrund: In Österreich haben im Ausland geborene Frauen deutlich schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt als im Inland geborene Frauen, was sich an ähnlichen Diskrepanzen wie im EU-Durchschnitt zeigt.