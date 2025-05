Wien zahlt am meisten: So viel gibt’s pro Kind im Vergleich

Neue Zahlen zur Mindestsicherung sorgen für politischen Zündstoff: 61 Prozent der Bezieher haben Migrationshintergrund, während eine syrische Großfamilie monatlich 9.000 Euro erhält.

Die jüngsten Statistiken zur Mindestsicherung und Sozialhilfe in Österreich haben am Wochenende eine kontroverse Debatte ausgelöst. Laut den von „Heute“ veröffentlichten Zahlen bezogen im Jahr 2024 insgesamt 224.950 Personen diese staatlichen Leistungen. Bemerkenswert dabei: 61 Prozent der Bezieher – konkret 137.750 Menschen – haben einen Migrationshintergrund, wobei 75.000 aus Syrien oder Afghanistan stammen. Demgegenüber stehen 87.200 Bezieher mit österreichischer Staatsbürgerschaft.

Besonders Fälle von Großfamilien im Mindestsicherungsbezug haben die Diskussion über eine grundlegende Reform des Sozialhilfesystems neu entfacht. Die durchschnittliche Auszahlung liegt österreichweit bei etwa 800 Euro, wobei viele Empfänger sogenannte „Aufstocker“ sind – Menschen mit einem Einkommen, das für den Lebensunterhalt nicht ausreicht. Bei Familien aus Syrien und Afghanistan fällt die staatliche Unterstützung aufgrund der Familiengröße deutlich höher aus. Demographische Daten zeigen, dass in Österreich geborene Frauen durchschnittlich 1,24 Kinder bekommen, während Frauen aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak im Schnitt 2,86 Kinder haben.

Regionale Unterschiede

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein aktueller Fall einer syrischen Familie mit dreizehn Mitgliedern, die monatlich insgesamt 9.000 Euro an staatlichen Leistungen erhält – davon 6.000 Euro Mindestsicherung, wovon 3.590,73 Euro für die elf Kinder bestimmt sind. Zusätzlich fließen 3.000 Euro Familienbeihilfe sowie weitere Zuschüsse. In Wien werden pro Kind 326,43 Euro Mindestsicherung ohne Deckelung oder degressive Gestaltung ausgezahlt. Im Vergleich dazu haben andere Bundesländer bereits Staffelungen eingeführt: In Oberösterreich und Niederösterreich erhalten Familien für das erste Kind 302,25 Euro Sozialhilfe, bei fünf Kindern sinkt der Betrag auf 145,08 Euro pro Kind. Noch restriktiver gestaltet sich das System in Salzburg, wo für ein Einzelkind 21 Prozent des aktuellen Richtsatzes von 1.209,01 Euro gewährt werden.

Wer zahlt das alles?

Die Mindestsicherung, Familienbeihilfe und weitere Zuschüsse werden aus öffentlichen Mitteln finanziert – also aus dem Steuertopf. Das bedeutet: Die Allgemeinheit zahlt. Je nach Leistung sind Bund, Länder und Gemeinden zuständig, in Wien etwa übernimmt die Stadt einen Großteil der Kosten. Besonders hohe Summen – wie im Fall der syrischen Großfamilie mit 9.000 Euro monatlich – werfen deshalb regelmäßig die Frage auf: Wie gerecht ist die Verteilung unseres Sozialsystems?

GRAFIK: KOSMO

Politische Reaktionen

Integrationsministerin Claudia Plakolm tritt nun verstärkt für einen grundlegenden Kurswechsel ein. „Arbeitslosigkeit ist Gift für die Integration. Und sie ist natürlich auch eine riesige Belastung für unser Sozialsystem“, erklärte sie gegenüber „Heute“. Der Hintergrund ihrer Forderung: 48.000 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte (Personen mit eingeschränktem Schutzstatus) könnten in Österreich einer Beschäftigung nachgehen, beziehen jedoch weiterhin Sozialleistungen – ein Umstand, der nach Ansicht Plakolms dringenden Handlungsbedarf für Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SP) aufzeigt, die sich bislang nicht öffentlich zu dieser Thematik geäußert hat.

Auf Initiative der ÖVP wird die Dreierkoalition am Mittwoch im Ministerrat den Startschuss für ein verpflichtendes Integrationsprogramm geben. Für Personen, die sich den Vorgaben widersetzen, sind auch Sanktionen vorgesehen.

VP-Ministerin Plakolm betont: „Wer in Österreich bleiben will, muss Teil werden. Er muss die deutsche Sprache erlernen, sich an unsere Gesetze und Werte halten UND arbeiten wollen.“