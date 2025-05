Teenie dreht bei Party durch und sticht Freunde nieder – Fünf Tote

Eine Geburtstagsfeier in Sibirien endet im Blutbad: Nach einer Zurückweisung greift ein 17-jähriger Sportler seine Freunde an und setzt das Haus in Brand.

In der sibirischen Kleinstadt Baikalsk endete eine Geburtstagsfeier unter Jugendlichen in einer unfassbaren Tragödie. Ein 17-Jähriger griff während eines Trinkgelages seine Freunde mit einem Brieföffner an. Fünf Jugendliche verloren ihr Leben, darunter auch der Angreifer selbst.

Was als fröhliches Beisammensein begann, verwandelte sich in einen Albtraum. Etwa zwei Dutzend Jugendliche hatten sich laut der Zeitung KP am Mittwoch in einem Sommerhaus einer Gartenkolonie versammelt. Das Grundstück gehörte offenbar der Familie des späteren Täters, dessen Vater noch am Vormittag nach dem Rechten gesehen hatte. Im Laufe des Abends wurden einige Teilnehmer von ihren Eltern abgeholt, während andere beschlossen, in der Datscha (russisches Landhaus) zu übernachten. Dabei kam reichlich Alkohol zum Einsatz.

Auf Social-Media-Material, das dem Telegram-Kanal Shot vorliegt, ist zu sehen, wie ein Jugendlicher vor der Veranstaltung Flaschen mit Wodka, Gin und diversen Cocktails präsentiert und fröhlich in die Kamera ruft: „Wir werden richtig viel trinken.“ Die Situation eskalierte in der Nacht dramatisch.

Tödliche Eskalation

Nach Aussagen der Überlebenden soll der Täter versucht haben, sich dem 15-jährigen Geburtstagskind zu nähern. Als das Mädchen seine Avancen zurückwies und eine 16-jährige Freundin ihr zur Hilfe kam, stach der 17-Jährige der Freundin mit einem Brieföffner in den Hals und verletzte sie tödlich. Anschließend attackierte er weitere Anwesende. Dem Geburtstagskind gelang die Flucht ins Freie, wo es bei einer Nachbarin Hilfe suchte.

Der Täter drehte daraufhin den Gashahn auf und setzte das Holzhaus in Brand. Er legte auch in einer weiteren Hütte Feuer und verbrannte selbst bis zur Unkenntlichkeit. Die 13.000-Einwohner-Stadt am Baikalsee steht nach dieser Bluttat unter Schock. Trauernde Menschen legen am Tatort Blumen und Fotos nieder, wie die Zeitung AIF berichtet. Der Bürgermeister ordnete eine dreitägige Trauerzeit an.

Stadt in Trauer

Die Bestürzung nach dieser Gewalttat ist in der Gemeinde überwältigend. Alle Opfer waren Schüler der örtlichen Sportschule und zwischen 15 und 17 Jahre alt. Der Täter galt als vielversprechender Nachwuchssportler im Freistilringen, hatte bereits Wettkämpfe gewonnen und wurde von russischen Medien als „Star der Schule“ bezeichnet. Bis zu seiner Gewalttat soll der 17-Jährige keinerlei Auffälligkeiten gezeigt haben.

Die Ermittlungsbehörden haben ein Mordverfahren eingeleitet und untersuchen nun auch, wer den minderjährigen Partygästen Alkohol verkauft hat.

