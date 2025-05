Eskalation: Mann schießt Nachbarinnen im Stiegenhaus nieder

Aus Nachbarschaftsstreit wird tödliches Drama: Ein 70-Jähriger schießt auf zwei Frauen, verletzt eine schwer und nimmt sich anschließend das Leben. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

Ein eskalierter Nachbarschaftskonflikt in Straden endete im Mai 2023 mit einem Schusswaffenangriff. Im Stiegenhaus eines Mehrfamilienhauses in der südoststeirischen Gemeinde feuerte ein über 70-jähriger Mann mit einem Gewehr auf zwei Frauen. Eine der beiden erlitt mehrere Schussverletzungen und wurde schwer verletzt, ihre Begleiterin kam mit einem Streifschuss davon. Kurz nach der Tat fanden Ermittler den Schützen leblos in seiner Wohnung vor – die Umstände deuten auf Selbsttötung hin.

Die Hintergründe der Gewalttat bleiben teilweise im Dunkeln. Die schwer verletzte Frau vermutet eine nicht erwiderte Zuneigung des Täters als mögliches Motiv. Hausbewohner berichten hingegen von einem zerrütteten Verhältnis zwischen den Parteien, das sich über Jahre in gegenseitigen Anfeindungen, verbalen Attacken und rechtlichen Auseinandersetzungen manifestiert hatte.

Nach Angaben der Exekutive (österreichische Polizei) schoss der Senior mit einer Langwaffe gezielt auf die beiden Frauen. Nur durch das couragierte Einschreiten eines Mitbewohners konnte möglicherweise Schlimmeres verhindert werden. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter Spezialeinheiten und die Cobra (österreichische Polizei-Spezialeinheit), riegelte das Areal weiträumig ab. Eine in der Nähe befindliche Schule verhängte vorsorglich eine Ausgangssperre für die Schüler.

Neue TV-Dokumentation

Diese erschütternde Begebenheit ist Teil der neuen Staffel der Dokumentationsreihe „Nachbarschaftsstreit“, die ab 22. Mai um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen sein wird. Die Sendung beleuchtet, wie aus alltäglichen Konflikten zwischen Nachbarn lebensbedrohliche Situationen entstehen können.

Die Dokumentation präsentiert auch den Fall zweier Anrainer, deren Zwist sich an einer fehlenden Grundstücksabgrenzung entzündet. Der Konflikt um die nicht vorhandene Einfriedung eskaliert zunehmend und mündet in einer Vielzahl gegenseitiger Beschuldigungen. Inzwischen wurde ein Rechtsanwalt eingeschaltet, um die juristische Dimension des Falls zu klären.

Weitere Konfliktfälle

In einem weiteren dokumentierten Fall aus Graz leidet eine Frau unter den Folgen eines Grundstücksverkaufs. Nachdem sie einen Teil ihres Landes veräußern musste, verwandelt sich ihr Wohnumfeld in eine permanente Baustelle. Ohne Vorankündigung werden fünf Jahrzehnte alte Bäume gefällt, die ihr Vater einst gepflanzt hatte. Als Höhepunkt der Auseinandersetzung wird nun auch noch ihre Wärmepumpe wegen angeblicher Lärmbelästigung beanstandet.

Ihr einstiges Refugium im Grünen hat sich in einen Ort ständiger Konfrontation verwandelt.