Polizei sprengt Drogenring: 6 Kilo Crystal Meth beschlagnahmt

Sechs Kilogramm Crystal Meth, über 38.000 Euro Bargeld und fünf Festnahmen – die Wiener Polizei hat einen spektakulären Fund in einer Bunkerwohnung gemacht.

In einer koordinierten Aktion hat die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien vor drei Wochen einen bedeutenden Schlag gegen den Drogenhandel in der Bundeshauptstadt geführt. Am 8. Mai gelang es den Beamten, fünf Personen festzunehmen und insgesamt sechs Kilogramm Crystal Meth sicherzustellen. Den Anfang nahm der Einsatz mit der Observation zweier verdächtiger Männer in Wien-Neubau.

Die Polizisten wurden auf das Duo aufmerksam, als dieses in der Kenyongasse mit einer roten Kühltasche hantierte und dabei ein für die Drogenszene typisches Verhalten an den Tag legte. Der jüngere der beiden, ein 25-Jähriger, fuhr anschließend mit einem Fahrzeug samt Kühltasche in die Steinbauergasse nach Wien-Meidling. Dort stieg ein 39-jähriger Mann zu ihm ins Auto und verließ dieses kurz darauf mit einer größeren Kunststoffdose.

Als die Beamten den 39-Jährigen anhielten, fanden sie bei ihm rund ein Kilogramm Crystal Meth – die erste von insgesamt fünf Festnahmen an diesem Tag.

Bunkerwohnung entdeckt

Nach der mutmaßlichen Übergabe kehrte der 25-jährige Fahrer zum Ausgangspunkt in der Kenyongasse zurück. Dieses Verhalten erhärtete den Verdacht der Ermittler, dass sie eine sogenannte Bunkerwohnung (versteckter Aufbewahrungsort für Drogen) entdeckt hatten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Durchsuchung der Räumlichkeiten, die den Verdacht bestätigte: Die Beamten stießen auf weitere fünf Kilogramm Crystal Meth sowie Bargeld in Höhe von 38.745 Euro.

In den Räumlichkeiten nahmen die Einsatzkräfte vier weitere Personen fest. Neben dem bereits observierten 25-Jährigen wurden drei weitere Männer im Alter zwischen 25 und 33 Jahren mit serbischer Staatsbürgerschaft in Gewahrsam genommen. Unter den Festgenommenen befand sich auch jener Verdächtige, der zuvor mit dem 25-Jährigen und der roten Kühltasche auf der Straße beobachtet worden war.

Weitere Funde

Die Ermittlungen führten die EGS-Beamten (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) zu einer weiteren Wohnung. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten zusätzlich 64,1 Gramm Kokain sicher.

Damit rundeten sie den erfolgreichen Einsatz gegen die Drogenszene ab.