Säugling nach Not-OP in Lebensgefahr: Eltern festgenommen

Ein Krampfanfall brachte ein neun Wochen altes Baby ins Krankenhaus – doch die Ärzte entdeckten weit mehr: Spuren schwerer Misshandlung. Die Eltern wurden festgenommen.

Nach einem Krampfanfall brachten die Eltern ihr neun Wochen altes Baby ins Krankenhaus. Dort entdeckten die Mediziner jedoch zahlreiche schwere Verletzungen, die auf Misshandlung hindeuteten und eine Notoperation erforderlich machten. Der Säugling schwebte in Lebensgefahr. Die Wiener Polizei nahm daraufhin am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr noch im Spital einen 35-jährigen Deutschen und seine 38-jährige kroatische Lebensgefährtin fest.

Wie die Landespolizeidirektion tags darauf bekannt gab, ergaben umfangreiche medizinische Untersuchungen den Verdacht auf schwere Misshandlung des Kindes. Das Krankenhauspersonal erstattete umgehend Anzeige gegen die Eltern.

Eltern in Haft

Die Beschuldigten verweigerten jede Aussage zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) wurde eingeschaltet und hat vorläufig die Obhut für das schwer verletzte Mädchen übernommen.