Messerattacke am Reumannplatz: Junger Mann niedergestochen

Am Dienstagabend, ereignete sich am Reumannplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten ein gewalttätiger Vorfall. Drei junge Männer, zwei von ihnen 24 Jahre alt und einer 20 Jahre alt, wurden gegen 20:45 Uhr von sechs unbekannten Tätern angesprochen, die Geld forderten. Nach Ablehnung dieser Forderung eskalierte die Situation und endete in einem handgreiflichen Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Angreifer ein Messer und fügte einem der 24-jährigen Männer eine schwere Stichverletzung zu. Die Täter flohen anschließend vom Tatort. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Wiener Polizei fehlt bislang jede Spur von ihnen.

Der verletzte Mann wurde vor Ort notfallmedizinisch von der Wiener Berufsrettung versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist ernst, aber stabil. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während die Polizei weiterhin intensiv nach den flüchtigen Tätern sucht.

Aufruf zur Mithilfe der Öffentlichkeit

Um den Vorfall aufklären zu können, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die die Tat oder die anschließende Flucht der Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Jegliche Hinweise, auch anonym, können dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 mitgeteilt werden.

Lesen Sie auch: Mann stirbt in U-Bahnstation - Betrieb eingeschränktEin Mann erlitt am Meidlinger Bahnhof in Wien einen Herzstillstand und verstarb trotz schnellem Eingreifen der Hilfskräfte.

Mann stirbt in U-Bahnstation - Betrieb eingeschränktEin Mann erlitt am Meidlinger Bahnhof in Wien einen Herzstillstand und verstarb trotz schnellem Eingreifen der Hilfskräfte. Wien: Mann misshandelte und quält seine Frau 10 Jahre langDie Polizei konnte den Mann am Montagvormittag in seiner Wohnung am Handelskai festnehmen, nachdem ein erneuter Vorfall gemeldet wurde.

Wien: Mann misshandelte und quält seine Frau 10 Jahre langDie Polizei konnte den Mann am Montagvormittag in seiner Wohnung am Handelskai festnehmen, nachdem ein erneuter Vorfall gemeldet wurde. Nicht anfassen! Erneute Säure-Einbrüche in Wien!In Wien wurden mehrere beschädigte Schlosszylinder entdeckt, bei denen vermutlich ätzende Flüssigkeit verwendet wurde.

Durch eine breit angelegte Zeugensuche erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. Die Polizei betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, um die Sicherheit in der Region weiterhin zu gewährleisten.