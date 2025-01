Das ist die beste Zeit, um Flugtickets zu buchen!

In Zeiten steigender Spritpreise spüren auch Reisende die Konsequenzen, da Flugtickets teurer werden. Insbesondere Langstreckenflüge, wie etwa in die USA, erfordern zunehmend höhere Ausgaben. Oftmals kostet der Hinflug bereits genauso viel wie eine komplette Reise in ein benachbartes Land. Doch es gibt Strategien, mit denen man das Reisebudget schonen kann.

Experten weisen darauf hin, dass der Zeitpunkt der Flugbuchung einen erheblichen Einfluss auf die Ticketpreise hat. Untersuchungen zeigen, dass Flüge am Wochenende günstiger sein können. Dabei bieten Samstage und Sonntage oft erhebliche Einsparmöglichkeiten. Durchschnittlich kann man an einem Sonntag etwa 15 Prozent weniger zahlen als wochentags. Wer innerhalb Europas reisen möchte, sollte etwa sechs Wochen im Voraus buchen, um von den besten Preisen zu profitieren. Diese Strategie basiert auf Studienergebnissen, die niedrigere Kosten für Flüge innerhalb Europas zu diesem Zeitpunkt belegen.

Flexibilität bringt Vorteile

Eine flexible Reiseplanung kann zusätzliche Ersparnisse mit sich bringen. Schon kleinere Anpassungen, wie etwa eine Verschiebung des Rückflugs um ein oder zwei Tage, können sich positiv auf den Preis auswirken. Der frühzeitige Buchungsrabatt bleibt ebenfalls eine bewährte Methode, um Geld zu sparen. Darüber hinaus bieten Fluggesellschaften spontanen Reisenden oft attraktive Last-Minute-Deals, die auch für Langstreckenflüge gelten. Ebenso könnte die Wahl alternativer Flughäfen zu günstigeren Preisen führen. Preisvergleichsplattformen im Internet sind hierbei wertvolle Hilfsmittel und können Reisenden helfen, die günstigsten Angebote zu finden.

Diese gezielten Maßnahmen ermöglichen es Reisenden, in einer Zeit steigender Flugkosten klug zu budgetieren, ohne auf das gewünschte Reiseziel verzichten zu müssen.