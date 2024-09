Messerstich auf Kirtag war ein Unfall

Am vergangenen Sonntagabend hat sich ein 22-jähriger Mann aus Niederösterreich auf dem Altausseer Kirtag eine schwere Rückenverletzung zugezogen. Der Vorfall ereignete sich während des ausgelassenen Festes, bei dem sich der junge Mann auf einer Bar-Tisch-Plattform im Tanz vertan und schwer zu Boden stürzte.

Sturz von Tisch

Laut Polizei tanzte der stark alkoholisierte 22-Jährige auf einer kleinen runden Bar-Tisch-Plattform, als er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Unglücklicherweise fiel er direkt auf eine am Boden liegende Aluschiene, was zu einer schweren Schnittverletzung im Rückenbereich führte.

Stark betrunken

Zeugen des Vorfalls beobachteten den Mann bei seinem Sturz und sahen ihn anschließend am Boden liegen. Aufgrund der schweren Verletzung und der zunächst unklaren Umstände dachte man zunächst an einen Messerstich. Der 22-Jährige selbst war so stark betrunken, dass er kaum realisierte, was geschehen war, und verspürte nur einen brennenden Schmerz.

Verwirrung um Verletzungsursache

Dank der schnellen Reaktion anderer Gäste wurde sofort die Rettung alarmiert. Noch am selben Abend konnte die Polizei klarstellen, dass es sich nicht um eine Gewalttat, sondern um einen Unfall handelte. Die genauen Details des Unfalls wurden durch die Aussagen der Zeugen und die Ermittlungen der Exekutive bestätigt.