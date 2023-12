„MezeSliva“ – eine Boutique balkanischer Delikatessen

Unlängst wurde in Wien das Verkaufslokal mit Galerie „MezeSliva“ eröffnet, dessen Betriebskonzept und Angebot exklusiver Balkanprodukte allen, die aus dieser Region stammen, große Freude macht.

Immer, wenn wir aus unseren Heimatländern zurückkommen, haben wir den Kofferraum vollgeladen mit Nostalgie, anders gesagt: mit Speisen und Getränken, die uns in Wien fehlen. Aber das sind natürlich geringe Mengen und wir werden die Produkte bald wieder vermissen – bis zum nächsten Besuch in der Heimat. Seit Kurzem jedoch gibt es im 4. Wiener Bezirk (an der Ecke Wiedner Hauptstraße und Frankenberggasse) ein Geschäft, das eine breite Palette von Produkte anbietet, die für den Balkan typisch sind. Schon auf den ersten Blick gibt dieser Raum ein Gefühl von Vielfalt im positivsten Sinne und das reduzierte Design und die Eleganz des Interieurs bilden einen hervorragenden Rahmen für die exklusiven Produkte. Das Verdienst gebührt den Inhabern Vladimir Novicic, einem studierten Tierarzt, und seiner Gattin Bojana, Magistra der Bildhauerei. Mit großer Unterstützung von Familie und Freunden haben sie ein Geschäftsprojekt in Angriff genommen, das es in Wien bisher nicht gab.

„Auf dem Wiener Markt konnte man schon bisher Produkte aus unserer Region finden, aber nicht dieses Qualitätssegment, für das wir bekannt sind. Mit der Eröffnung dieser Delikatessenboutique ’MezeSliva’ wollten wir unseren Landsleuten die Möglichkeit bieten, nicht nur den eigenen Appetit zu stillen, sondern auch ihren Freunden etwas anzubieten. Die Spezialitäten, die wir einführen, können die Tafel bei verschiedenen Familienfeiern bereichern und dienen als fantasievolle Geschenke an unsere Lieben, und ich muss betonen, dass wir uns sehr um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bemüht haben. Wir waren von Anfang an entschlossen, allen Kunden Produkte anzubieten, die ihrem Geschmack und ihren Bedürfnissen, aber auch der Kaufkraft der verschiedenen Gruppen der hiesigen Gesellschaft entsprechen“, sagt Vladimir Novicic gegenüber KOSMO.

Bei „MezeSliva“ finden wir Produkte, die uns auf den ersten Schluck oder Bissen die Farben, Aromen und Geschmäcke unserer Region vor Augen zaubern, und alles fällt unter den Oberbegriff „hausgemacht“. „Wir führen Produkte ein, die in unserer Region, aber auch außerhalb ihrer Grenzen für ihre ausgezeichnete Qualität bekannt sind. In unserem Sortiment haben wir ca. 15 % Produkte absoluter Premiumklasse, deren Exklusivität natürlich auch mit einem entsprechenden Preis einhergeht. Unsere Produkte kommen von kleinen Produzenten, deren Produktion nicht industriell ist, sondern auf traditionellen Methoden beruht, und die sie kaum in den Supermärkten finden werden“, fügt Herr Novicic hinzu.

Ein großartiges Ajvar

Erfahrene Hausfrauen wissen, dass man bei der Zubereitung von Wintergemüse die meiste Zeit in das Einkochen von Ajvar investieren und dafür auch anspruchsvolle Bedingungen erfüllen muss. Am wichtigsten ist dabei die Qualität der Paprika, die neben Gewürzen die einzige Zutat eines guten Ajvar ist – und der ist bei ’MezeSliva’ perfekt.

„Wir haben drei verschiedene Ajvar-Marken im Angebot, darunter auch unser MezeSliva-Ajvar. Für alle wird die Paprikasorte Kurtovska kapija verwendet, die alle Kenner für die beste Sorte zur Herstellung von Ajvar kennen“, so Vladimir Novicic. (Foto: zVg.)

„Wir haben drei verschiedene Ajvar-Marken im Angebot, darunter auch unser MezeSliva-Ajvar. Für alle wird die Paprikasorte Kurtovska kapija verwendet, die alle Kenner für die beste Sorte zur Herstellung von Ajvar kennen. Die Tatsache, dass es von dieser Sorte nicht viel gibt, hebt unser Ajvar automatisch von denen ab, die man in den großen Handelsketten findet und bei denen auch viele andere rote Paprikasorten verwendet werden. Ich betone, dass das zwar Ajvar ist, aber dem Ajvar, das in Privathaushalten hergestellt wird, wo jede Frucht durch die Hände der fleißigen Hausfrauen geht, kaum ähnelt. Unsere Ajvare bestehen zu 85 bis 96 % aus Paprika. Sie enthalten keine Konservierungsstoffe, sondern ihre Haltbarkeit beruht auf einer thermischen Behandlung und etwawein Essig. Das heißt, sie halten sich genauso lange wie die Ajvare in den Speisekammern unserer Großmütter, denn sie sind vollkommen natürlich, was auch die Deklarationen in deutscher Sprache belegen“, betont Vladimir.

KONTAKT MezeSliva

Frankenberggasse 13G,

1040 Wien

Tel.: +43 699 18388887

E-Mail: office@mezesliva.at

Web: www.mezesliva.at

