Michael Ludwig postet emotionales Foto mit RAF Camora!

In einem bewegenden Posting auf seinen sozialen Netzwerken hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig seine Unterstützung und Genesungswünsche an den österreichischen Rapper und Musikproduzenten RAF Camora ausgedrückt. Der Künstler hatte kürzlich bekannt gegeben, aufgrund von gesundheitlichen Problemen sowohl seine anstehende Tour zu verschieben als auch eine Auszeit von seiner Musikkarriere zu nehmen.

In seinem emotionalen Statement zeigt RAF Camora Verständnis für die Schwere seiner Entscheidung und bittet Fans und Partner um Verständnis für die Verschiebung aller anstehenden Termine. Die Ärzte hätten ihm eine dringliche Ruhepause verordnet, und er wolle nicht das Risiko eingehen, seinen geliebten Beruf in Gefahr zu bringen. Der Künstler plant, sich während der Pause aus allen sozialen Medien zurückzuziehen und erst dann wieder Musik zu veröffentlichen, wenn er wieder vollständig fit ist.

Ludwig beeindruckt

Auch der Wiener Bürgermeister hat sich zu Wort gemeldet. In seinem herzlichen Statement betonte Bürgermeister Ludwig, wie sehr er von RAF Camora beeindruckt wäre. Er erinnerte sich an ihre Begegnung auf dem Donauinselfest im vergangenen Jahr und teilte ein Bild von diesem besonderen Moment. Auf dem Foto sind die beiden zu sehen, wie sie sich freundschaftlich umarmen. „Ich habe RAF Camora letztes Jahr als Hauptact am Donauinselfest erlebt und kennengelernt und war beeindruckt.“, so der Bürgermeister.

Bürgermeister Ludwig drückte sein Bedauern über die gesundheitlichen Herausforderungen aus, denen RAF Camora gegenübersteht, und wünschte ihm eine rasche und vollständige Genesung.

Der Bürgermeister schloss seinen Post mit ermutigenden Worten ab, in denen er RAF Camora viel gute Besserung und alles Gute wünschte. Die warmen Worte des Wiener Bürgermeisters spiegeln nicht nur die Anteilnahme an RAF Camoras Gesundheitszustand wider, sondern auch die Wertschätzung für seine kulturelle Bedeutung in der Stadt und darüber hinaus.