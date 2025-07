Mietwagen-Falle im Traumurlaub: Was Anbieter verschweigen

Zwischen Freiheitsgefühl und Kostenfalle: Die Entscheidung für oder gegen einen Mietwagen im Urlaub beeinflusst nicht nur das Budget, sondern auch das gesamte Reiseerlebnis.

Vor der nächsten Urlaubsreise stellt sich vielen die Frage: Mit dem eigenen Fahrzeug losfahren oder vor Ort einen Wagen mieten? Diese Entscheidung kann den gesamten Urlaubsverlauf maßgeblich beeinflussen. Welche Option sich für eure individuellen Bedürfnisse besser eignet, hängt von zahlreichen Faktoren ab – von finanziellen Überlegungen über praktische Aspekte bis hin zu Umweltgesichtspunkten.

Die finanzielle Komponente spielt bei der Urlaubsplanung eine zentrale Rolle. Wer mit einem Mietwagen liebäugelt, sollte zunächst alle potenziellen Kostenfaktoren berücksichtigen. Je nach Destination, Jahreszeit und Fahrzeugtyp schwanken die Preise erheblich. In beliebten Ferienregionen wie Mallorca sind Leihwagen bereits für unter zehn Euro täglich erhältlich – allerdings meist ohne zusätzliche Versicherungsleistungen.

Seit der Pandemie haben sich die Preisstrukturen im Mietwagenmarkt deutlich verändert. Während der Corona-Lockdowns reduzierten viele Anbieter ihre Flotten um bis zu 30 Prozent, was nach der Wiedereröffnung des Tourismus zu erheblichen Engpässen und Preissprüngen führte. Laut aktuellen Daten des Vergleichsportals CHECK24 liegen die durchschnittlichen Mietwagenpreise in Europa im Sommer 2025 immer noch rund 15 Prozent über dem Vor-Pandemie-Niveau, zeigen jedoch eine langsame Normalisierung.

Für eine realistische Kostenabschätzung empfiehlt sich ein detaillierter Vergleich der laufenden Ausgaben. Online verfügbare Kalkulationstabellen erleichtern diese Berechnung, wobei ihr Faktoren wie voraussichtliche Kilometerleistung, Kraftstoffverbrauch, Wartungskosten, mögliche Reparaturen und Versicherungsbeiträge einbeziehen solltet.

Ein wesentlicher Vorteil bei Mietwagen ist der standardmäßig enthaltene Versicherungsschutz. Die gesetzliche Haftpflichtversicherung ist in den meisten Ländern bereits im Grundpreis inbegriffen. Vollkaskoversicherungen werden typischerweise mit oder ohne Selbstbeteiligung angeboten. Zusätzlich bieten Vermietungen spezielle Versicherungspakete an, die vor unerwarteten Kosten schützen.

Für Fahrten auf unbefestigten Wegen lohnt sich die Mitversicherung von Unterboden, Glas und Dach. Auch Innenraum- oder Gepäckversicherungen können für die Mietdauer abgeschlossen werden. Das Wissen um einen umfassenden Versicherungsschutz sorgt meist für deutlich mehr Gelassenheit als bei Fahrten mit dem eigenen Fahrzeug.

Besondere Regelungen

Für jüngere Fahrer gelten bei Autovermietungen besondere Regelungen. Das Mindestalter variiert je nach Land, Anbieter und Fahrzeugkategorie. Häufig wird für Personen unter 25 Jahren eine zusätzliche Jungfahrergebühr erhoben. Grundsätzlich wird verlangt, dass der Fahrer mindestens ein Jahr im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Beachtet auch, dass nur registrierte Personen zum Führen eines Mietwagens berechtigt sind. Jeder zusätzliche Fahrer muss bei der Vermietung angemeldet werden, was je nach Anbieter mit Mehrkosten verbunden sein kann. Klärt diese Gebühren unbedingt im Vorfeld ab. Bei manchen Vergleichsportalen wie CHECK24 könnt ihr gezielt nach Angeboten filtern, bei denen Zusatzfahrer bereits im Gesamtpreis enthalten sind.

Bei grenzüberschreitenden Reisen gestaltet sich die Situation unterschiedlich: Mit dem eigenen Auto sind Grenzübertritte meist problemlos möglich – vorausgesetzt, ihr habt euch über Einfuhrbestimmungen und Versicherungsschutz informiert. Bei Mietwagen hingegen solltet ihr die Bedingungen der Vermietung genau prüfen, da häufig Grenzübertrittsgebühren oder besondere Versicherungsauflagen anfallen.

Bedenkt auch, dass die Rückgabe in einem anderen Land oft nicht gestattet ist oder erhebliche Überführungskosten nach sich zieht. Für Reisen durch mehrere Länder kann es daher sinnvoller sein, für jedes Land einen separaten Mietwagen zu buchen.

Ein entscheidender Vorteil von Mietwagen liegt in der Fahrzeugauswahl. Während das eigene Auto manchmal zu klein, ungeeignet oder nicht geländetauglich ist, bieten Vermietungen eine breite Palette an Fahrzeugen. Ob Cabrio für das ultimative Sommergefühl, geräumiger Kombi für den Familienurlaub oder Camper für den Roadtrip – die Auswahlmöglichkeiten sind vielfältig.

In puncto Bequemlichkeit hat das eigene Auto den Vorteil, dass es direkt vor der Haustür steht und sofort beladen werden kann. Ein Mietwagen muss erst abgeholt werden. Reist ihr jedoch mit Bahn oder Flugzeug an, bietet sich ein Mietwagen an – fast jeder Flughafen und größere Bahnhöfe beherbergen mindestens eine Autovermietung.

Spezielle Reisesituationen

In Ländern mit Linksverkehr kann ein Mietwagen mit Rechtslenkung erhebliche Vorteile bieten. Das Fahren mit dem eigenen Linkslenker stellt in solchen Regionen eine echte Herausforderung dar. Autovermietungen stellen Fahrzeuge mit Lenkrad auf der richtigen – also rechten – Seite bereit. Zudem sind oft Automatikfahrzeuge verfügbar, die die Eingewöhnung an den ungewohnten Straßenverkehr erleichtern.

Zu den Ländern mit Linksverkehr zählen Großbritannien, Irland, Malta, Zypern, Australien, Neuseeland, Japan, Thailand, Indonesien, die Malediven, Seychellen und Südafrika. Bei Reisen nach Großbritannien kommt erschwerend hinzu, dass es sich um eine